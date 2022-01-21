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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أصالة: رحت لأكثر من طبيب نفسي قبل الارتباط وأنا وزوجي اتخلقنا لبعض.. فيديو

اصالة وأحمد سعد
اصالة وأحمد سعد

حل المطرب أحمد سعد، والفنانة أصالة، ضيفين على برنامج معكم منى الشاذلي، المذاع على قناة سي بي سي، وكشفت أصالة تفاصيل لأول مرة عن زوجها، و من أفصح للثانى عن حبه فى البداية.

 

رحت لأكثر من طبيب نفسي.. فضفضة أصالة لمنى الشاذلي عن أصعب وقت في حياتها


 

قالت المطربة أصالة، إن “ لديها طبيب نفسي و يحبها ويحب كل الأغاني وهو الذى يعالجها بشكل مستمر، وهو يدعى مصطفى نحاس، وأنها ذهبت لـ أطباء أخرين كانوا يعالجوها بالكلام”.

 

وتابعت أنها فى عام 2021 و 2020 عانت كثيرًا "أنا كنت عايشة حياة شيزوفرينيا وكنت بتعالج عند أطباء نفسيين مش طبيب واحد، ورجلى كانت تقييله و مكنتش عارف أمشي على رجلى".

ولفتت إلى أنها : "خضعت للأدوية وكانت أسوء شيء في حياتى واستمرت فترة الأدوية حوالى 8 أشهر، وبمرة اتفلسفت واخدت حباية زيادة عانيت بعدها يومين تلاتة ومكنتش قادرة امشى على رجلى، وانفصلت عن الادوية قبل عيد ميلادى بأيام وتحديدًا فى 1-5 -2020".

 

أنا وزوجي كأننا اتخلقنا لبعض.. أصالة تعترف بوقوعها فى الحب


 

قالت الفنانة أصالة، إنها بدأت صفحة جديدة فى حياتها وتزوجت الشاعر العراقي فائق حسن، موضحة أنهما أصدقاء من 15 عامًا، ولكنها تشعر بأمر غريب تجاهه معلقة “ كأننا اتخلقنا لبعض”.

وأضافت الفنانة أصالة خلال حوارها ببرنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنهما كانا أصدقاء مثل صداقتها بـ أحمد سعد.

وأشارت إلى أنها فى يوم وليلة تغير الموضوع وحدث الحب، معلقة: "زوجى قمر" والجميع يقول لنا أننا نشبه بعض فى الشكل.

 

أنا شبر ونص.. أصالة تكشف تفاصيل صعبة مرت بها فى 2021


 

قالت الفنانة أصالة، إنها عاشت تفاصيل كثيرة صعبة في 2021 معلقة :" عشت بشخصيتين لفترات و لأول مرة أتوحد مع نفسي".

وأضافت الفنانة أصالة خلال حوارها ببرنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن هناك مواقف كثيرة صعبة مرت عليها، وكونها شخصا ضعيفا " شبر ونص".


ولفتت إلى أن قدرة الإنسان ضعيفة، فى ظل الظروف الصعبة، وأنها عاشت بـ شخصيتين واحدة كانت تطبطب على الأخري.

 

بحب أكون على راحتي.. أصالة تكشف أسباب خلعها الحذاء بالحفلات


 

كشفت الفنانة أصالة، السبب الرئيسي وراء خلعها الحذاء فى الحفلات الغنائية، وقالت :" بحب أكون على راحتي". 
وأضافت الفنانة أصالة خلال حوارها ببرنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن غنائها يأتى من جميع أعضاء جسمها، وفى البيت تغنى على أصابع قدمها مثل حركات لاعبة الباليه.
وأشارت إلى أن كل أعضاء جسمها يتحرك عندما تغني، مؤكدة لما بغنى بدون حذاء أشعر أننى أرقص و أنا أغني، :" لما بغنى بدون حذاء أكون فى حالة أفضل من غنائى بحذاء".


جوزي قمر.. أصالة تكشف تفاصيل ارتباطها بالشاعر العراقي


 

قالت الفنانة أصالة، إنها بدأت صفحة جديدة فى حياتها وتزوجت الشاعر العراقي فائق حسن، موضحة أنهما أصدقاء من 15 عامًا.

وأضافت الفنانة أصالة خلال حوارها ببرنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنهما كانا أصدقاء مثل صداقتها بـ أحمد سعد.

وأشارت إلى أنها فى يوم وليلة تغير الموضوع وحدث الحب، معلقة: "زوجى قمر" والجميع يقول لنا أننا نشبه بعض فى الشكل.

 

أصالة: عملت أغنية مع أحمد سعد بسبب اكتئابه الفترة الماضية.. فيديو


 

قالت المطربة أصالة، إن الفنان أحمد سعد يقلدها بشكل مستمر، وبزعق له، موضحة :" انا وأحمد عملنا أغنية مشترك بسبب الكآبة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية".

 

وأضافت الفنانة أصالة خلال حوارها ببرنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن هناك صداقة قوية بينها وبين سعد منذ فترة طويلة.

 

أحمد سعد يروي موقفا غريبا على الهواء وأصالة ترفض.. فيديو


 

قال المطرب أحمد سعد، إن الفنانة أصالة قامت بعمل أشياء جميلة وكثيرة له، موضحًا "بتعملى حاجات برة الإنسانية".

وأضاف أن أصالة قامت فى مرة من المرات بشراء ملابس جميلة له أثناء التصوير فى برنامج صولا معلقًا: "لما جابت لى الملابس قامت بـ تجهيزها وقامت بهندمتي" وهو ما جعل الأخيرة ترفض وتقول: "أنا قولت مش ده.. مش تقول الكلام ده".

 

المطرب أحمد سعد أصالة منى الشاذلى

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