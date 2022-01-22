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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

أحلام البسطاء أوامر.. حياة كريمة تغير ملامح قرية النمسا بـ الأقصر بالمدارس والخدمات|شاهد

حياة كريمة تغير
حياة كريمة تغير ملامح قرية النمسا بـ الأقصر

تشهد قري محافظة الاقصر  طفرة فى جميع القطاعات الخدمية وذلك  ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة " وذلك تحت اشراف يومي من محافظ الاقصر المستشار مصطفى الهم .


ومن هذه القرى قرية النمسا  احدي قري مركز اسنا جنوب غرب الأقصر فهى تشهد طفرة فى جميع القطاعات الخدمية.

يقول محمد عشري رئيس قرية النمسا ، انه بناء على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم وتعليمات اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة اسنا ، يتم متابعة المشروعات بصفة مستمرة يوميا مشيرا الى ان جميع المشروعات يقوم بتنفيذها جهاز تعمير البحر الاحمر برئاسة المهندس حسنى منصور رئيس الجهاز ،وقرية  النمسا شأنها شأن باقي القري التى استطاعت  مبادرة " حياة كريمة "  ان تغير ملامحها جذرياً لتعد بعد اكتمال المشروع من القري النموذجية.

 

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وأوضح " عشري  "  أن من اهم المشروعات التى تخدم مواطنين قرية النمسا  انشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرية  والذى سيتضمن أماكن مخصصة لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ومنها السجل المدني، والشهر العقاري، والبريد، ومكتب للتموين، ومكتب للتضامن الاجتماعي، ووحدة محلية، ومجلس محلى، ومركز تكنولوجي مشيرا الى انه جارى انشاء مجمع للخدمات الزراعية 

 


 أيضا جارى  إنشاء جناح ابتدائي بمدرسة الشهيد أحمد عبدالسلام الاعدادية لحل مشكله كثافة الفصول الابتدائية و إحلال وتجديد مركز شباب النمسا و انشاء محطة الوسيط لتدوير القمامة بالنمسا  جارى انشاء الصرف الصحى بالنمسا والمساويه و تغير شبكه المياه المتهالكه بالنمسا والمساويه والقرايا وإحلال وتجديد كوبرى المعلات وكوبرى القنطرة  وانشاء جناح بمدرسه الثانويه بالنمسا وانشاء جناح بمدرسه المساويه الاعداديه وصيانه المبنى القديم 


أيضا صيانة مدرسه القرايا الابتدائيه وإنشاء لوحة توزيع كهرباء بالنمسا وإنشاء مجمع زراعي بالنمسا وتغيير محولات الكهرباء بجهد أعلى.


ومن جانبه يقول  ياسر جاد الرب مدير التخطيط بمحافظة الاقصر ومسئول حياة كريمة  انه تم إختيار مركز ومدينة اسنا بـ9 وحدات محليه بـ 27  قــريه  و 220  قرية ونجع تابعة وفى ، مركز ومدينة أرمنت ممثل بـ 4 وحدات محلية بواقع  7  قـرى و94 قرية ونجع تابع كوضحا بان حياة كريمة بالمركزين تخدم 600 الف نسمة  ، حيث يتم عمل  318 مشروع بالمركزين  بتكلفة  مالية  تقريبا 9.9 مليار جنيه وسكن كريم بعدد منازل 3182 بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

ومن المشروعات الجاري عملها بالمركزين مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ، ومشروعات الكهرباء ، ومشروعات الغاز الطبيعى  باسنا ،  وجارى العمل بإنشاء 13 مجمع خدمى  ،وإنشاء وتطوير عدد 58 مركز شباب ، وانشاء عدد 40 مدرسة وصيانة 45 مدرسة  وإنشاء كبارى على الترع والمصارف بعدد 21 كوبرى ،مع تطوير كافة المرافق بالمركزين   بنسبة تنفيذ كلية 24% .

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