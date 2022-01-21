انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة بناء الوعي بـ قرى بني سويف

انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة التوعوية"بمركز ببا" بـ محافظة بني سويف، ،والتي يتم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة وفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

تستهدف المبادرة بناء الوعي وترسيخ وتعزيز الانتماء لدى المواطنين بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تأتي المبادرة التوعوية ، والتي بدأت بقرى مركز ناصر"مرحلة أولى"ضمن المشاركة الفعالة للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الفعال في التوعية والتثقيف وفي إطار التعاون المثمر بين كافة المؤسسات وهيئات المجتمع التي تهدف إلى الوحدة الوطنية وبناء الإنسان المصري ، وذلك من خلال عقد برنامج خاص لبناء الوعي وتعزيز الانتماء بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،خاصة وأنها تتسق مع المحاور التنموية التي تستهدفها مبادرة حياة كريمة ، ومنها : تنمية الوعي لدى المواطن ،رفع درجة الثقافة،دفع جهود محو الأمية ، والتمكين الاقتصادي للأسر بالريف،وذلك بجانب مشروعات تحسين البنية الأساسية بالقطاع الخدمي بالقرى التي تشمل كافة القطاعات الخدمية

تتضمن فعاليات المبادرة المبادرة التوعوية خطة عمل وبرنامج زمني يشتمل على إقامة ندوات ولقاءات توعوية وتثقيفية متنوعة وتنظيم ورش عمل وعقد ندوات تدريبية في مجال التنمية البشرية والصحة النفسية والتمكين الاقتصادي،بالإضافة إلى حملة لطرق الأبواب للحوار المجتمعي وإقامة معارض في ختام فعاليات المبادرة التي يتم تنظيمها على مرحلتين ، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بقرى ناصر،وتستكمل بالمرحلة الثانية بمركز ببا في قري (طنسا بني مالو،قمبش، صفط راشين، هلية،سدس الأمراء ، جزيرة ببا)

شهد انطلاق المرحلة الثانية ،من المبادرة ، قيام مسؤولى المبادرة من الوحدة المحلية وفرع المنظمة بزيارة لمدرسة صفط راشين الابتدائية ، والتي تم اهداؤها ما يقري 100 نسخة من مجلة نور الخاصة بالأطفال والتي تشتمل موضوعاتها على جوانب توعوية للاطفال تتعلق بحسن الخلق وحفظ القرآن والأحاديث النبوية.

المحافظ" محمد هاني غنيم افتتح المبادرة "نهاية نوفمبر الماضي" والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر"في إطار التعاون المثمر بين كافة المؤسسات وهيئات المجتمع التي تهدف إلى الوحدة الوطنية وبناء الإنسان المصري، وذلك من خلال عقد برنامج خاص لبناء الوعي وتعزيز الانتماء بقرى المبادرة،حيث اختتمت" مطلع يناير الجاري" فعاليات المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بقرى مركز ناصر.