الأوقاف: إعادة تأهيل مسجد علم الدين الرباط بأسيوط بدءا من الغد

قامت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، بوزارة الأوقاف، بمعاينة آثار حريق مسجد علم الدين الرباط بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، بحضور الشيخ عاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف أسيوط ، والمهندس مجدي أبو عيد مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، والدكتور عيد خليفة مدير عام الإدارة العامة للدعوة والبر بمديرية أوقاف أسيوط، والمهندسة وفاء كرم محمد مدير إدارة الصيانة ، والمهندسة إسراء عبد الناصر مسئول الهندسة بمديرية أوقاف أسيوط.

إعادة تأهيل مسجد علم الدين



وقامت اللجنة بتفقد جميع الأماكن التي تضررت من الحريق ، وتمثلت في السقف الخشبي لصحن المسجد ، ومنبر المسجد، وسجاد المسجد ، وشبابيك وأبواب المسجد ، والتكيفات والمراوح والأسلاك الكهربائية ، وأجزاء من واجهات المسجد .

وتقدم أحد أهل الفضل من أبناء المحافظة لإعادة تأهيل المسجد وبدء العمل فورًا تحت إشراف الوزارة ، وهو ما رحبت به الوزارة موجهة الشكر للمتبرع.

شكل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لجنة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني وعضوية كل من الدكتور أحمد عبد الرءوف مدير عام الشئون القانونية و الشيخ أحمد عبد المنعم مدير الإدارة العامة للحوكمة والمهندس مجدي أبو عيد مدير الإدارة الهندسية بديوان عام الوزارة والشيخ عاصم قبيصي مدير أوقاف أسيوط ، لبحث أسباب الحريق الذي أصاب مسجد علم الدين الرباط بمدينة منفلوط بمحافظة أسيوط ، و سرعة اتخاذ اللازم تجاه إعادة تأهيله وفق ما يقرره التقرير الهندسي ، على أن تنتهي اللجنة من تقريرها المبدئي في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه .

واندلع حريق هائل في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بـ مسجد الشيخ علم الدين الرباط، في مدينة منفلوط؛ ما أسفر عن احتراق محتوياته.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة، بنشوب حريق هائل في مسجد الشيخ علم الدين الرباط بمدينة منفلوط.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف الأمن، إلى موقع الحادث، وتجري محاولات السيطرة على النيران.