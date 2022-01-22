فين فلوسي.. ضيف يضع مذيع بي بي سي في موقف محرج

طالب محلل سياسي على قناة ”بي بي سي عربية“، بمستحقاته المالية على الهواء مباشرة، أثناء مداخلة له للتعليق على الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

قطع التمويل

أعلنت وزيرة الثقافة في بريطانيا، نادين دوريس، أن عصر التلفزيون الذي تديره الدولة انتهى بقطع التمويل الحكومي عن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقالت وزيرة الثقافة البريطانية إنه حان الوقت للبحث في طرق جديدة لتمويل وتسويق "المحتوى الثقافي" البريطاني، بعد قطع التمويل عن شبكة "بي بي سي".

وأضافت:"الأيام التي كان يتعرض فيها كبار السن للتهديد بالسجن وقيام محضري المحكمة بطرق أبوابهم قد ولت".

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي: