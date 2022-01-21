بعد 17 يوم في الغيبوبة.. أرملة يونس شلبي تكشف وصيته الأخيرة

كشفت سيدة عبد الحميد أرملة الفنان الراحل يونس شلبي - التفاصيل الأخيرة في حياة زوجها الراحل، وأخر ما نطق به من كلمات قبل وفاته ورحيله عن عالمنا في 12 نوفمبر عام 2007.

وقالت أرملة يونس شلبي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن زوجها الفنان الراحل دخل في غيبوبة ومكث بالعناية المركزة لمدة 17 يومًا، مشيرة إلى أن أخر ما نطق به من كلمات هو وصيته الأخيرة لها بالعناية بأبنائهم والمكونين من 3 بنات، وابن وحيد هو (عمر).

حياة يونس شلبي

ولد الفنان يونس شلبي، فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية 1941، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1969، ولطالما رسم الضحكة على وجوهنا.

مسيرة يونس شلبي

وبلغ رصيد النجم الكوميدى ما يقرب من 77 فيلما، كان آخرهم "أمير الظلام"، والذى شارك فيه مع صديقه الفنان عادل إمام كضيف شرف، كما قدم ما يقرب من 20 عملًا تليفزيوينًا، وعشرات المسرحيات.

زواج يونس شلبي

وكان لـ "يونس" موقف مع أبناء مسرحية مدرسة المشاغبين، فقبل حفل زواجه طلب من سعيد صالح وكل أصدقائه في مدرسة المشاغبين ألا يأتوا إلى الفرح، وأخبرهم أنه لا يستطيع أن يوفر لهم جميعا الطعام، كما أنه لم يدع سوى أقاربه وأقارب العروسة.

وتفاجأ يوم الزفاف بقدوم سعيد صالح ومعه الكثيرين من العاملين في المسرحية وأخبروه أنهم يريدون أن يشاركوه فرحته ولم يهتموا بما قاله لهم.

يونس تزوج من امرأة خارج الوسط الفنى ومن المنصورة تحديدا وأنجب منها 4 أبناء ورفض الزواج من داخل الوسط الفني.

حلقة أسرة يونس شلبي

تصدر اسم الفنان الراحل يونس شلبي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد لقاء زوجته وابنته في برنامج يحدث في مصر.

قالت سيدة عبد الحميد أرملة الفنان الراحل يونس شلبي، إنه لا يوجد شخص بدون مشكلات، فالجميع يعاني من مشكلات الحياة، معلقة: "حياة الفنان ليست كلها سعيدة".

وأضافت خلال برنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي شريف عامر، أنها مرت بمراحل صعبة في مرض زوجة الفنان الراحل يونس شلبي.

ولفتت إلى أن بداية مرض زوجها كان فى عام 95، موضحة أنه زوجها صرف الكثير من الأموال فى رحلة علاجه.

وأشارت إلى أن الراحل كان يمتلك بيت به شقة لكل بنت، ولظرف المرض تم البيع، والحمد لله نعيش الآن فى أفضل حال وتم تعليم الجميع تعليم عالي.

وأوضحت أن آخر طفلة لها أمينة، وهى على اسم والدته، " والناس بتبص لنا على اننا بناكل بمعلقة دهب بس الحمد لله".

قالت سارة يونس شلبي نجلة الفنان الراحل يونس شلبي، إن والدى كان يفصل بين شغله، ومنزله، وكان يشاهد أعماله معهم، وكان يحكى لهم كواليس العمل.

وأضافت أن والدها كان يحكي كل شيء يتم فى التصوير، منها :" في مدرسة المشاغبين كان يقول بعض الكلمات ويرد عليه الراحل سعيد صالح، أو الفنان الكبير عادل إمام".

ولفتت إلى أنها ذهبت مع والدها فى أكثر من تكريم، و الجميع كان يحبه، و والدها كان يحب الجميع من الفنانين.

كما قالت سيدة عبد الحميد زوجة الفنان الراحل يونس شلبي، إنها تشعر حتى اليوم بأن زوجها موجود، موضحة أن البعض يسأل على زوجها حتى هذه اللحظة.

وأضافت خلال برنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن البعض يعتقد أن يونس شلبي على قيد الحياة.

ولفتت إلى أن زوجها كان مريض من عام 95، وفى عام 2000 أشتد المرض، وتوفى فى عام 2007.

وأشارت إلى أنها كانت تحضر مع زوجها الكواليس وكان دايما بيسأل على زمايله، وكشفت :" مسرحيات كثيرة كنت أحضر معه".

وأوضحت أن زوجها كان يهتم بـ اسرته، وكنا نذهب لـ عائلته فى المنصورة بشكل مستمر.

وتحدثت عن زواجها من الفنان الراجل وقالت :" ابن عمى كان متزوج من شقيقة يونس الكبيرة" وبعد ذلك تقدم لى، مؤكدة أن يونس كان عمره 45 عامًا، وأنها كانت فى عمر الـ 20 سنة.

ولفتت إلى أن الراحل كان طيب، وحنين، معلقة :" بنت الريف بتحب الحنية، عشان كده حبيته"، معلقة :" أسرتنا و أسرة يونس مترابطة ولم يكن لى علاقة بعمله".