طلاب أولى ثانوي يتوافدون على المدارس لبدء امتحانات نصف العام

اللغة العربية ضربة البداية

يتوافد الان طلاب الصف الأول الثانوي اليوم السبت 22 يناير 2022 على المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية ، لبدء امتحانات نصف العام.

حيث يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي اليوم السبت امتحان نصف العام في مادة اللغة العربية، من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.

و وصل طلاب الصف الاول الثانوي إلى مدارسهم قبل ساعة من بدء الامتحان لتطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا ، مثل قياس حرارة الطلاب ، والمرور على بوابات التعقيم و ترتيب دخول الطلاب بطابور يحقق التباعد اللازم ، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات .

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا، ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الإجابة بورقة منفصلة عن ورقة الإسئلة أيهما نسب للمدرسة.

وقررت وزارة التربية والتعليم أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح، لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي.

وتتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية - التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت إشراف الادارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الادارة التعليمية.

وبناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، يقوم مدير المدرسة بتكليف المدرس الأول للمادة بوضع أسئلة الامتحان، على أن يتم الالتزام بالمواصفات الفنية المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وتكون اسئلة الامتحان 70% منها موضوعي بطريقة الاختيار من متعدد و30% منها مقالي.

ويسمح للطلاب بـ اصطحاب التابلت أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للاستعانة بالمواد التعليمية الموجودة عليه من خلال بنك المعرفة المصري والكتاب المدرسي الإلكتروني.

وزير التعليم: لا صحة لـ منع التابلت في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وكان قد نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله حاليا على السوشيال ميديا، بشأن صدور قرار بـ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من دخول لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالتابلت.

وقال وزير التربية والتعليم، عبر جروب ائتلاف معا نستطيع: “هذا الكلام لا أساس له على الإطلاق”.

كما نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي، مؤكدا أنه لا تراجع عن عقد امتحانات الصف الأول الثانوي، وهي في مواعيدها التي أعلنتها الوزارة رسميا من قبل.

وحذر وزير التربية والتعليم طلاب الصف الأول الثانوي من الانسياق وراء الشائعات، مشددا على التركيز في المذاكرة ومتابعة الاخبار الرسمية التي تعلنها وزارة التربية والتعليم رسميا على صفحتها وصفحة وزير التعليم على فيس بوك فقط لا غير.