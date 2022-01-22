تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم.. الهجرة تطلق مبادرة شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة.. ونواب: القارة مليئة بالاستثمار والاستفادة من قدرات المبتكرين ضرورة

الهجرة تطلق مبادرة شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة

وكيل أفريقية النواب يكشف اهمية مبادرة شباب رواد الأعمال للمصريين بالخارج والأفارقة

برلمانية: مبادرة وزارة الهجرة تساهم في دمج افكار المصريين بالخارج والأفارقة



أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق مبادرة "شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة".. Youth Egyptian expats and African Entrepreneurship initiative، تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم، بتنسيق مجموعات عمل مشتركة مع الشباب الأفارقة، لدعم الشباب من رواد الأعمال في مصر وأفريقيا، لتصبح أول تجمع لرواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة.

وتابعت وزيرة الهجرة أن المبادرة تهدف إلى ربط شباب مصر بالخارج والداخل من رواد الأعمال، وتوسيع آفاق التعاون مع الأشقاء من الشباب الأفريقي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من الأفكار المقترحة من رواد الأعمال من شبابنا بالخارج، والربط بين علمائنا وخبرائنا بالخارج والشباب المصري من رواد الأعمال في مختلف المجالات.

وأضافت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أن منتدى شباب العالم شهد بلورة الفكرة مع شباب الدارسين لإدماج رواد الأعمال من أبنائنا بالخارج في مختلف القطاعات، لتعزيز الصناعة والاستثمار في مصر في عدد من المجالات، بجانب لقاء نخبة من رواد الأعمال من شباب الأفارقة خريجي "MIT"، بالتنسيق مع د. دينا شريف الخبير المصري بالولايات المتحدة الأمريكية والمدير التنفيذي لمركز لاجاتوم التابع لجامعة MIT، لننطلق في عمل قاعدة بيانات من شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة وتسليط الضوء على قصص نجاحهم، والاستفادة من تجاربهم.

وأكدت أنه الوزارة حريصة على إشراك الشباب من رواد الأعمال في جلسات «مصر تستطيع بالصناعة»، لتبادل الأفكار والاحتكاك مع الخبراء، وعمل قاعدة بيانات لرواد الأعمال الواعدين من المصريين حول العالم، وإشراكهم في مبادرة "شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة".. حيث يناقش مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذي يضم ورشًا مختلفة في صناعات الدواء والسيارات والتكنولوجيا والغزل والنسيج، وجلسة عن الفرص الاستثمارية في الصناعة في أفريقيا.

وأكد نواب البرلمان على اهمية هذه المبادرة والتي تأتي تنفيذا لما خرج به منتدى شباب العالم من توصيات هامة في هذا الشأن،، حيث التقارب المصري الأفريقية والعمل على الاستفادة من قدرات الشباب المبدعين خاصة أن القارة السمراء مليئة بالاستثمار وفي حاجة إلى شباب قادر وواعي تعول عليهم للارتقاء بها.

وفي هذا الشأن قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن إطلاق مبادرة شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، جاء تنفيذا لما خرج به منتدى شباب العالم من توصيات هامة في هذا الشأن، حيث ضرورة الانفتاح على القارة الأفريقية، والذي يأتي تماشيا مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي.

وتابع هندي خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاستفادة من قدرات الشباب المبتكرين، موضحا ان قارة أفريقيا من القارات الغنية المليئة بالاستثمار وهي في أشد الحاجة إلى الاستغلال بشكل علمي وجيد يضمن استفادة شعوبها من خيراتها.

ونوه وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس بالبرلمان، إلى امتلاك الدولة المصرية العديد أبناء من العلماء والخبراء المتميزين في مجال رواد الأعمال وبالتالي الربط بينهم سيتيح أكبر قدر من الاستفادة بمختلف المجالات عن طريق دمج رواد الأعمال من المصريين بالخارج والأفارقة.

ولفت النائب عمرو هندي أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في توسيع التعاون مع الشباب الأفريقي، وإعادة جسور الثقة فيما بينهم بما يضمن انعكاس الفائدة على القارة السمراء .

وقالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن إطلاق مبادرة شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، تأتي في إطار التقارب الذي تنتهجه مصر مع القارة الأفريقية في كافة المجالات.



وتابعت السيد خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هذه المبادرة تسعى بشكل إلى دمج أفكار الشباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، عن طريق الاستثمار في طاقاتهم وتوحيد أفكارهم وتشاركها، من خلال فتح آفاق جديدة لهم.



ولفتت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي على أهمية الدور الذي تلعبه مصر في أفريقيا خاصة في الوقت الراهن، موضحا أهمية هذا النوع من المبادرات التي تهدف لتلاقي الأفكار بين شباب القارة والشباب المصري بالخارج.

