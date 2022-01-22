تجديد حبس عاطل لحيازته فودو بالمرج

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الفودو قبل ترويجها على عملائهم بمنطقة المرج.

وكانت قد قررت جهات التحقيق في القاهرة، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الفودو قبل ترويجها على عملائه بمنطقة المرج.

وأمرت جهات التحقيق في القاهرة بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الكيميائي لفحصها لإعداد تقرير بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق في القاهرة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.

كانت قد قامت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة باستهداف العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة بنطاق دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة..وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية.

وتم ضبط (كمية من مخدر الفودو - مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية ) حال استقلاله مركبة "توك توك" ملكه بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمركبة لتسهيل تحركاته.

