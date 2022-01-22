أحمد فهمي بين برنامج "أحلي كلام" ومسلسل "الرواية "

يستعد الفنان والمطرب، أحمد فهمي، لتقديم برنامج جديد، يحمل اسم أحلى كلام، ومن المقرر عرضه قريبا على شاشة الحياة.
وقال الفنان أحمد فهمي إن البرنامج يحتوي على عدد من الفقرات التي تتسم بالمرح، فسيكون هناك ألعاب ذهنية، بالإضافة لففرات المزيكا والغناء.
وطرح أحمد فهمي مؤخرا، الإعلان التشويقي للبرنامج، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهر في الإعلان وهو يتحدث عن مواهبه، بداية من العزف على آلة الكمان، ثم الغناء والتمثيل مرورا إلى تقديم البرامج.
وسبق وقدم أحمد فهمي برامج تليفزيونية مثل: آراب أيدول، كما شارك الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في برنامج سهرانين معاكم بالبيت، والذي أذيع على شاشة mbc.
ويستعد الفنان والمطرب، أحمد فهمي، لتقديم برنامج جديد، يحمل اسم أحلى كلام، ومن المقرر عرضه قريبا على شاشة الحياة.
وقال الفنان أحمد فهمي في بيان صحفي له، إن البرنامج يحتوي على عدد من الفقرات التي تتسم بالمرح، فسيكون هناك ألعاب ذهنية، بالإضافة لففرات المزيكا والغناء.
وطرح أحمد فهمي مؤخرا، الإعلان التشويقي للبرنامج، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهر في الإعلان وهو يتحدث عن مواهبه، بداية من العزف على آلة الكمان، ثم الغناء والتمثيل مرورا إلى تقديم البرامج.
وسبق وقدم أحمد فهمي برامج تليفزيونية مثل: آراب أيدول، كما شارك الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في برنامج سهرانين معاكم بالبيت، والذي أذيع على شاشة mbc.
ومن ناحية أخرى، يستعد أحمد فهمي لبدء تصوير مسلسل الرواية، الذي يتكون من 10 حلقات، من إخراج أمير شوقي، ويشاركه كلا من محمود عبد المغني، وآيتن عامر، وشيري عادل.