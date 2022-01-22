أحمد فهمي بين برنامج "أحلي كلام" ومسلسل "الرواية "

يستعد الفنان والمطرب، أحمد فهمي، لتقديم برنامج جديد، يحمل اسم أحلى كلام، ومن المقرر عرضه قريبا على شاشة الحياة.

وقال الفنان أحمد فهمي إن البرنامج يحتوي على عدد من الفقرات التي تتسم بالمرح، فسيكون هناك ألعاب ذهنية، بالإضافة لففرات المزيكا والغناء.

وطرح أحمد فهمي مؤخرا، الإعلان التشويقي للبرنامج، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهر في الإعلان وهو يتحدث عن مواهبه، بداية من العزف على آلة الكمان، ثم الغناء والتمثيل مرورا إلى تقديم البرامج.

وسبق وقدم أحمد فهمي برامج تليفزيونية مثل: آراب أيدول، كما شارك الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في برنامج سهرانين معاكم بالبيت، والذي أذيع على شاشة mbc.

ويستعد الفنان والمطرب، أحمد فهمي، لتقديم برنامج جديد، يحمل اسم أحلى كلام، ومن المقرر عرضه قريبا على شاشة الحياة.

وقال الفنان أحمد فهمي في بيان صحفي له، إن البرنامج يحتوي على عدد من الفقرات التي تتسم بالمرح، فسيكون هناك ألعاب ذهنية، بالإضافة لففرات المزيكا والغناء.

وطرح أحمد فهمي مؤخرا، الإعلان التشويقي للبرنامج، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهر في الإعلان وهو يتحدث عن مواهبه، بداية من العزف على آلة الكمان، ثم الغناء والتمثيل مرورا إلى تقديم البرامج.

وسبق وقدم أحمد فهمي برامج تليفزيونية مثل: آراب أيدول، كما شارك الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في برنامج سهرانين معاكم بالبيت، والذي أذيع على شاشة mbc.

ومن ناحية أخرى، يستعد أحمد فهمي لبدء تصوير مسلسل الرواية، الذي يتكون من 10 حلقات، من إخراج أمير شوقي، ويشاركه كلا من محمود عبد المغني، وآيتن عامر، وشيري عادل.