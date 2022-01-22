محمود الليثى: اتضربت بالبونية من عريس بسبب أغنية

حل الفنان محمد لطفى ومحمود الليثى والفنانة وعد، في الجزء الثانى من برنامج "سهرانين" تقديم النجم والإعلامى أمير كرارة، والمذاع على قناة ON.

وروى محمود الليثى عن أغرب المواقف التى تعرض لها فى الأفراح، قائلا: "كنت عامل أغنية أنا ومى كساب حلو ومدلع من يومك للفنان عبد العزيز محمود بس بتوزيع جديد، وأنا بغنى كوبليه شيليه بقى فى عينك يا عروسة وبوجه لها الكلام فتهز رأسها وتقول حاضر، الجزء التانى بقول للعريس الخد اللى ناحيتك أديها بوسة، راحت أم العروسة شدت بنتها وتقول يعمل إيه راح العريس ضاربه بـ "البونية" ووقعت على الأرض، عشان خاطر أن مينفعش يبوسها دلوقتى .

وتحدثت وعد عن أكثر المواقف المحرجة بالنسبة لها في الأفراح، قائلة: "حصلى موقف في فرح وقعت وأنا طالعة على المسرح، وأم العروسة قالتلى سلامتك ومخضوضة طبعا مش عليا عشان أكمل الفرح بس".

