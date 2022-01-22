دينا الشربيني تروج لأحدث أفلامها "حامل اللقب" بـ البوستر الرسمي

روجت دينا الشربيني، لفيلمها الجديد “حامل اللقب” من خلال نشرها البوستر عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”.

وعلقت دينا الشربيني قائلة: فيلم حامل اللقب بجميع دور العرض 2\2.

و كانت قد طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم “حامل اللقب” تمهيدا لعرضه في السينمات.



ويُعد الفيلم البطولة المطلقة الأولى للفنان هشام ماجد، بعدما تعاون في أعمال عديدة مع الفنان أحمد فهمي وشيكو، وكانت أبرز أعماله فيلمي"حملة فريزر" و"قلب أمه".

من ناحية أخرى تواصل الفنانة دينا الشربيني تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل مشوار والذى تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني القادم ويشارك في بطولته محمد رمضان ومن إخراج محمد ياسين.