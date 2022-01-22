خبرx ترند..هاشتاج كلنا ورا منتخب مصر يتصدر الترند.. محمد زيدان ينعي والده بكلمات مؤثرة.. نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها بمفردها

رصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع الفني المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

ترك في قلبي حزناً وفراقاً لا يعوضه أى شىء.. محمد زيدان ينعي والده بكلمات مؤثرة

تذكرمحمد زيدان نجم منتخب مصر السابق ولاعب مصر الدولى والدة الراحل أمس بكلمات مؤثرة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و علق محمد زيدان قائلا : توفي أمس والدي العزيز الغالي ومن له الفضل عليا في كل شيئ في حياتي الحاج/ عبد الله زيدان



بدون مكياج .. شاهد أحدث ظهور لـ زينة عبر انستجرام

نشرت الفنانة زينة صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وظهرت زينة بإطلالة جذابة بسيطة بدون مكياج، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

بالكاجوال .. إطلالة جذابة لـ سلمي أبو ضيف عبر انستجرام

شاركت الفنانة، سلمي أبو ضيف، جمهورها بصورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت سلمي أبو ضيف بأطلالة جذابة بالكاجوال، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

هاشتاج أشرف قاسم هترجع أقوي يتصدر الترند.. ومغردون: كلنا بندعيلك

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # أشرف قاسم هترجع أقوي وذلك بعد معاناته من مرض عصبي في قدميه.



هاشتاج كلنا ورا منتخب مصر يتصدر الترند.. ومغردون: أفريقيا للأبطال

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج كلنا ورا منتخب مصر ، تزامنا مع قرعة المرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 المقامة غدا في تمام الساعة 5 عصرا.

منها لله الكورونا.. نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها بمفردها

احتفلت الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها بمفردها و نشرت صورة لها من منزلها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلقت نبيلة عبيد قائلة: منها لله الكورونا واخواتها من بقية الفيروسات حرمتني من لمة الأهل والأصدقاء....انا والتورته لوحدينا ،كل سنة وانتم طيبين.