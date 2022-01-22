عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خبرx ترند..هاشتاج كلنا ورا منتخب مصر يتصدر الترند.. محمد زيدان ينعي والده بكلمات مؤثرة.. نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها بمفردها

محمد زيدان
محمد زيدان

رصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع الفني المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

ترك في قلبي حزناً وفراقاً لا يعوضه أى شىء.. محمد زيدان ينعي والده بكلمات مؤثرة

تذكرمحمد زيدان نجم منتخب مصر السابق ولاعب مصر الدولى والدة الراحل أمس بكلمات مؤثرة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و علق محمد زيدان  قائلا : توفي أمس والدي العزيز الغالي ومن له الفضل عليا في كل شيئ في حياتي الحاج/ عبد الله زيدان 
 

بدون مكياج .. شاهد أحدث ظهور لـ زينة عبر انستجرام

نشرت الفنانة زينة صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وظهرت زينة بإطلالة جذابة بسيطة بدون مكياج، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

بالكاجوال .. إطلالة جذابة لـ سلمي أبو ضيف عبر انستجرام

شاركت الفنانة، سلمي أبو ضيف، جمهورها بصورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت سلمي أبو ضيف بأطلالة جذابة بالكاجوال، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

 

هاشتاج أشرف قاسم هترجع أقوي يتصدر الترند.. ومغردون: كلنا بندعيلك

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # أشرف قاسم هترجع أقوي وذلك بعد معاناته من مرض عصبي في قدميه.


هاشتاج كلنا ورا منتخب مصر يتصدر الترند.. ومغردون: أفريقيا للأبطال

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج كلنا ورا منتخب مصر ،  تزامنا  مع قرعة المرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 المقامة غدا في تمام الساعة 5 عصرا.

منها لله الكورونا.. نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها بمفردها

احتفلت الفنانة نبيلة عبيد بعيد  ميلادها بمفردها و نشرت صورة لها من منزلها  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلقت نبيلة عبيد  قائلة: منها لله الكورونا واخواتها من بقية الفيروسات حرمتني من لمة الأهل والأصدقاء....انا والتورته لوحدينا ،كل سنة وانتم طيبين.

زينة احدث اعمال سلمي ابو ضيف أشرف قاسم هاشتاج كلنا واء المنتخب صور زينة اطلالات سلمى ابو ضيف اطلالات النجوم على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

كورونا حول العالم.. 337 ألف إصابة جديدة بالهند ورقم قياسي لوفيات المكسيك

اليوم.. قرعة التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم

فين فلوسي.. ضيف يضع مذيع بي بي سي في موقف محرج

مفتي الجمهورية: تدخل الأهل الخاطئ والجهل بالحقوق من أسباب المشاكل الزوجية

أخبار الرياضة .. الخطيب يزور مؤمن زكريا وأشرف قاسم .. موسيماني يشكو من تأخر تجديد عقده.. وكاف يختار محمد الشناوي الأفضل

أخبار السيارات|فورد موستانج ماخ 1 تتحدى بورشه كايمان جي تي 4 وكايمان 718..تويوتا تعتذر لعملاء لاند كروز بسبب قوائم الإنتظار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصل لتحت الصفر.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل|تفاصيل

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

مصابة بجلطة في المخ: قلت لإبني أرميني في الشارع ومتخربش بيتك مرضيش..فيديو

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. سائح يتجول عاريًا.. أصغر طيار أنثى في العالم.. ونجاة رجل من تسونامي

تسونامي تبتلع قعيدًا ونجاته بأعجوبة في اليوم التالي

تجول عاريا.. سائح عربي يرتكب فعل فاضح في دبي والشرطة تتدخل

417 كيلو في الساعة.. سيارة بوجاتي تشيرون تكسر حواجز السرعة وصاحبها في ورطة|شاهد

فيديو

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

«التموين» تطلق الأوكازيون الشتوى.. والتخفيضات تصل إلى 50 %

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ