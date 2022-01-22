رئيس خدمة المواطنين بالتنمية المحلية لـ صدى البلد: نتلقي 1000 شكوى يوميا ومصدقيتنا سر استمرارنا ..بلاغات الفساد الادارى لا تتعدى 2.4 % ..انخفاض التعديات على الاراضى.. القمامة تتصدر اهتمامات الناس

رئيس الادارة المركزية لخدمة المواطنين بوزارة التنمية المحلية:

- تلقينا 1746 شكوى عن الفساد الإداري

-القمامة تتصدر قائمة الشكاوى في المبادرة 49 %

-شكاوى الاشغالات بنسبة 32 %

-مخالفات البناء 14 % و التعديات على الاراضى الزراعية 6.6 %



كشف مصطفى عبد المجيد رئيس الادارة المركزية لخدمة المواطنين بوزارة التنمية المحلية والمشرف على مبادرة صوتك مسموع لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والرد عليها، عن منظومة الشكوى الحكومية واغرب الشكاوى التى وردا الى مبادرة صوتك مسموع واصحب الشكاوى واكثر الوسائل تواصلا مع المواطنين وكيف دعمت المبادرة مقترحات المواطنين في مبادرة حياة كريمة وكيف ساهمة في حل شكاوى المواطنين اثناء فترة الذروة في الموجة الاولى لفيروس كورونا..



بداية كيف يتم استقبال شكاوى المواطنين بالادارة المركزية لمنظومة الشكاوى الحكومية بوزارة التنمية المحلية؟

هناك شقين بادارة الشكاوى حيث نستقبل المواطنين لتلقى شكواهم طبقا للشروط والاشتراطات الواردة في الكتب الدورية الواردة كتاب رقم 1 لسنه 2016 ،ونستلم الشكوى وتكون بها اسم المواطن ورقم بطاقته والعنوان وتليفون لصاحب الشكوى ويتم وضعها على بوابة الشكاوى الحكومية والمرتبطة بوابة الشكاوى الحكومية الخاصة بمجلس الوزراء.ويوجد شق اخرلتلقى الشكاوى وحلها فورا عن طريق التواصل مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظات ،وما هى نسبة حل الشكاوى الحكومية ؟

نسبة الاستجابة وحل الشكاوى على بوابة الشكاوي الحكومية تصل الى 100 % وهناك استجابة فورية للشكاوى العاجلة للمواطنين وابلاغهم بحلها فورا.



وماذا عن مبادرة صوتك مسموع؟

مبادرة صوتك مسموع هى استكمال لمنظومة الشكاوى بوزارة التنمية المحلية وقام اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية باطلاقها في اكتوبر عام 2018 لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومواكبة التطور السريع في التكنولوجيا باستخدام احدث اساليب التواصل بين المواطنين وتم تشكيل فريق عمل رئيسى في الوزارة وفرق فرعية في المحافظات.



ما هى انواع الشكاوى التى تتلقاها المبادرة؟



مبادرة صوتك مسموع تتلقى الشكاوى الخاصة بالقمامة والاشغالات ومخالفات البناء والتعديات على ارضى الدولة والفساد الادارى واخير الاقتراحات والشكاوى الخاصة بمبادرة حياة كريمة بالاضافة الى التعامل مع المستجدات التى تطرأ على الساحة مثل كورونا.



ما هو دور المبادرة في تلقى الشكاوى الخاصة بفيروس كورونا؟



كنا نتلقى الشكاوى الخاصة بالمواطنين عن جائحة كورونا ونقوم بالتواصل مع الاجهزة التنفيذية في المحافظات لحل الشكاوى ونقوم بمتابعة جاهزية المحافظات لاماكن العجز في لمحافظات خاصة في المحافظات التى كان يوجد بها قرى فرض عليها الحظر،وكنا نوجة المواطنين للاستفسارعن جائحة كورونا والتواصل على الخط الساخن الخاص بالجائحة التابع لوزارة الصحة 15335.

مصطفى عبد المجيد



ماذا عن اغلاق السناتر التعليمية؟

كنا نتابع مع المواطنين الذين يبلغوا عن فتح السناتر وبالفعل قامت المبادرة بالتعاون مع الاجزهة التنفيذية بالمحافظات باغلاق السناتر وتحرير محاضر للمخالفين.



ما هى دورمبادرة صوتك مسموع في مبادرة حياة كريمة؟

مبادرة صوتك مسموع لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين عن مبادرة حياة كريمة اعتبارا من 10 يناير2021 وتختلف شكاوى حباة كريمة عن شكاوى صوتك مسموع حيث انها تتعلق بالريف المصرى،وكم عدد الشكاوى التى تلقتها المبادرة؟

بلغ عدد الشكاوى حتى منتصف يناير الجارى ،137 شكوى وتم حل 104 شكوى وجارى حل 33 شكوى.



ما ابرز الاستفسارات او المقترحات التى تأتى من المواطنين بخصوص مبادرة حياة كريمة؟



المقترحات لتوفير الخدمات الاساسية للقرى وبالفعل ساعدة مبادرة صوتك مسموع في ادارج قرية سمبو في مركز زفتى بمحافظة الغربية وتم ادخال صرف صحى لها وقرية الربع في مركز تمى القنديل ميت غمر في محافظة الدقهلية .

و تم الاستجابة لطلب مواطن بترميم منزله بقرية المراغة بمحافظة سوهاج بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة .

صوتك مسموع



ما هى اكثر الشكاوى التى تتلقاها مبادرة صوتك مسموع الخاصة بمحاور المبادرة؟



مشكلة القمامة تتصدر قائمة الشكاوى في المبادرة 49 % من شكاوى المبادرة تليها شكاوى الاشغالات بنسبة 32 % ،ثم مخالفات البناء بنسبة 14 % ثم التعديات على الاراضى الزراعية 6.6 % والفساد الادارى 2.4 % .



هل رصدت المبادرة زيادة في شكاوى التعديات على الاراضى الزراعية وأراضى الدولة؟



تلاحظ انخفاض شكاوى مخالفات البناء والتعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة ،ففي خلال شهر ديسمبر الماضى لم تتعدى الشكاوى الخاصة بالتعديات عل الاراضى الزراعية العد على اصابع اليد ولم تعد الشكاوى بالقدر الكبير قبل تطبيق قانون التصالح وازالة التعديات بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية للدولة.



ما عدد الشكاوى الخاصة بالفساد التى تلقتها المبادرة خلال الـ 3 سنوات الماضية؟



المبادرة تتلقى شكاوى الفساد الادارى الخاصة بقيام موظف بالتعدى على زميله في العمل او مخالفات في العمل ويتم بحث الشكوى والتواصل مع الاجهزة التنفيذية للمحافظات ..اما الشكاوى الخاصة بالفساد المالى فيتم احالتها للجهات المختصة وقطاع التفتيش والرقابة التابع لوزارة التنمية المحلية.



الشكاوى الخاصة بالفساد الادارى التى تلقتها المبادرة خلال 3 سنوات كانت 1746 شكوى يمثلوا 2.4 % من الشكاوى وتم احالتها لجهات التحقيق وتم حلها.

كم عدد الشكاوى الواردة للمبادرة خلال منذ انشاؤها؟

مبادرة صوتك مسموع تلقت منذ انطلاقها فى أكتوبر 2018 عدد 416 ألفا و 638 رسالة، تضمنت 78 ألفا و 457 شكوى تم حل 75,9 ألف منها بنسبة 96,7% ، وجارى حل باقى الشكاوى.

ما هى اطرف الشكاوى واصعب الشكاوى التى وردت للمبادرة خلال 3 سنوات؟

في احدى المرات جاءت شكوى من احد المواطنين بمنطقة بولاق الدكرور يشكو من وجود مزرعة دواجن كبيرة فوق سطح عقار الذي يقيم فيه وصاحبها يقيم اقامة كاملة هناك ويشكوا المواطن من الرائحة وتم اكتشاف عشة فراخ بها 4 فرخات وهذا كان موقفا طريفا .



وفي احدى المرات وردت شكوى من احد المواطنين بوجود شارع في حى حدائق القبة ممنوع فيه مرور المواطنين بسبب وجود عدد كبير من الكلاب في هذا الشارع وممنوع مواطن يدخل فيه وبالفعل تعاملنا مع الشكوى وقامت الادارة البيطرية بالتعامل مع الموقف وتم اعطاء الكلاب التطعيم وتم التخلص من الكلاب وفتح الشارع.

ماذا عن اصعب الشكاوى التى تعاملت مبادرة صوتك مسموع معها؟



كان هناك شكوى للقمامة حيث يوجد منزل يتم رمى القمامة بداخلة لمدة 40 سنه وكان هناك تلال من القمامة وصلت ل 158 طن قمامة وتم رفع القمامة لمدة شهر بالمعدات الخاصة بالمحافظة وتم حل الشكوى، بالاضافة للتعامل مع شكاوى الخاصة بالاشغالات من مقاهى ونوادى ليلية.



كيف يتم استقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها؟

يتم تلقى الشكاوى على مدار اليوم وهناك تقارير متابعة يومية واسبوعية وشهرية،ويتم رفعها لوزير التنمية المحلية لمتابعة المنظومة .

يتم تلقى 1300 رسالة خلال شهر ديسمبر الماضى بواقع 550 شكوى اسبوعية وممكن تصل الرسائل يوميا 1000 رسالة.



ما هى وسائل التواصل مع المبادرة وما هى اكثر الوسائل تفاعلا مع المواطنين؟



يتم استقبال شكاوى المواطنين عن طريق رقم " الواتس اب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى(فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الالكترونى [email protected] ..واكثر الوسائل تفاعلا مع المواطنين وسيلة الواتس اب حيث يتلقي يمثل من 75 الى 80 % ونسبة الاستجابة مع الشكاوى تتعدى 98 % .

هل انتهت فكر تهميش شكاوى المواطنين خاصة مع مبادرة صوتك مسموع؟



المصدقية والتواصل مع المواطنين ..فالمواطن واعى ويعرف يميز بين من يخدمه ومن يسعى لحل مشاكله ، فلولا وجود تفاعل واستجابات سريعة ومصدقية لشكاوى المواطنين لما استفرت المبادرة ودخلت في عامها الرابع بكل هذا النجاح بالتنسيق مع الاجهزة التنمفيذية.



ما هى أكثر وأقل المحافظات استجابة لحل شكاوي المواطنين ؟



اكثر المحافظات للشكاوي محافظة القاهرة ، ثم الجيزة والإسكندرية والقليوبية و الدقهلية و المنيا والبحيرة وسوهاج اقل المحافظات استجابه لحل شكاوى المواطنين محافظة الوادي الجديد والاقصر والاسماعيلية و البحر الأحمر.



كيف يتابع وزير التنمية المحلية مبادرة صوتك مسموع؟



لولا دعم وزير التنمية المحلية للمبادرة لما حدث هذا النجاح الكبير والانتشار الواسع بين المواطنين ،فاللواء محمود شعراوى حريص على متابعة المبادرة ومعرفة نتائجها ويتابع التقارير الدورية الاسبوعية والشهرية للمبادرة اول باول..والوزير حريص باستمرار على تطوير المبادرة والتعامل مع اي طارئ حيث انه يتم استحداث وسائل لتواصل مثل سيجنل في حالة تعطل اي من الوسائل الاخرى.