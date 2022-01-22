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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقل رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد إلى مستشفى أمراض القلب

مهاتير محمد
مهاتير محمد

أعلن المتحدث باسم رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، اليوم السبت، أن مهاتير نُقل إلى وحدة رعاية القلب بالمعهد الوطني لأمراض القلب.

وهذه هي المرة الثانية التي يدخل فيها مهاتير محمد صاحب ال (96 عاما) المستشفى هذا الشهر، وكان قد خرج من المستشفى بعدما تم وصفه بأنه إجراء طبي اختياري ناجح الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.

ولم يذكر المعهد الوطني لأمراض القلب وقتها ما الإجراء الذي خضع له مهاتير الذي عانى أكثر من مرة من مشاكل بالقلب.

وكان قد دخل المستشفى في ديسمبر كانون الأول وخرج بعدما أبدى الأطباء رضاهم عن نتائج فحوص لازمة.

ولا يزال مهاتير عضوا نشطا بالبرلمان.

ورأس مهاتير محمد الحكومة الماليزية من 1981 حتى 2003 ثم عاد إلى السلطة في 2018  لقيادة ائتلاف إصلاحي، غير أن حكومته انهارت في 2020 بسبب خلافات داخلية.

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