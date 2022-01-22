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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

الحارس

الهام أبو الفتح
الهام أبو الفتح

الدكتور زاهي حواس واحد من أهم علماء الآثار في مصر والعالم، ربطتني به صداقة وعمل منذ أن كان كان يعمل في منطقة أهرامات الجيزة وحتى اليوم ومن يومها وأنا أتابع أعماله وأعرف مواقفه وكيف أن هدفه الأساسي هو الحفاظ على الآثار والكشف عن الجديد من اسرارها التى خبأها الزمن  وتشريف مصر في المستويات العالمية والداخلية، واستحداث الجديد من اجهزة الاستشعار، والتنقيب ، وهو أول من جعل البعثات المصرية تنقب عن الآثار وتستخرج كنوز مصر من باطن الأرض.

كتبت عنه منذ أن قابلته في منطقة الأهرامات كعالم كبير وصديق وشخصيه جادة تعمل بإخلاص ويبذل كل مجهود في سبيل علم أحبه وعشقه من كل قلبه، تاريخ طويل يذكره دكتور زاهي في كتابه المشوق، تعاملت معه في حملات لحماية الآثار وحماية التراث الإنساني العالمي مثل حماية البر الغربي من التعديات، حتى صدر قرار جمهوريا باعتباره محمية للتراث الإنساني، حتى عندما حصلت على جائزة من اليونسكو من مسابقة اشتركت فيها ١٩٦ دولة حول العالم عن حماية التراث العالمي وفزت بالجائزة بفضل د. زاهي حواس، الذي شرح لي الكثير وطبعا الوزير الأسبق اللامع الفنان فاروق حسني، سنين طويلة من التعامل جعلتني أقول هو من أحسن الناس واخلصها وأكثرها صدقا وحبا لمصر  .

كتاب "الحارس" الذي أصدره د.زاهي حديثا، يتحدث عن رحلة عالم كبير عشق مصر وآثارها ويحكي من واقع خبرته قصصا عاشها وعاصرها تمتلئ تشويقا وتجذب القارئ ليغوص في أعماقها.. كتب عن الآثار وعن أجانب تركوا بلادهم وفضلوا الاستمرار في مصر منجذبين إلى سحرها وسحر تاريخها.

الكتاب  يحتوي 16 فصلاً يحكي فيها د. حواس سيرته الذاتية، من مرحلة الطفولة حتى آخر جائزة حصل عليها، الغريب انه لم يذكرني في الكتاب وهذا ليس عتابا ولكنه اندهاشا .


الكتاب يفرد مساحات كبيرة مستعرضاً أهم الاكتشافات التي تمت في منطقة الأهرام سواء اكتشفها بنفسه أو أكتشفها آخرون،كما يتحدث عن المعارك والقضايا التي خاضها عبر سنوات طويلة والصعاب التي واجهها،وكيف تغلب عليها.. قصة حياة شخصية غنية وطموحة حققت مالم يحققه الكثيرون.. عشق تاريخ بلده التي كشف عن اسرارها وأصالتها وعمقها التاريخي.

سعيدة جدا أن هذا الكتاب يؤرخ حياته ومشواره  المهني الطويل والمشرف بإسلوب جميل سلس مثير يجعلك لا تترك الكتاب حتى تنتهي منه.. السبت القادم حفل توقيع الكتاب في أحد الفنادق الكبري .


تحية للدكتور زاهي حواس

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