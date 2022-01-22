بعد تلقيبه بمنافس عبد الحليم حافظ.. لماذا طلب العندليب من ماهر العطار غناء الشعبي؟

منافس عبد الحليم حافظ، الذي اشتهر بغناء اللون الشعبي في الستينيات، الفنان الذي رحل عن عالمنا العام الماضي، ماهر العطار، الذي حققت أغانيه انتشارًا واسعًا في مصر والعالم العربي، وحطم الأرقام القياسية في عصر، بـ مبيع ما يقرب من 100 ألف أسطوانة.

لم تقتصر موهبة ماهر العطار على الغناء فقط، بل كان ممثل بارع، وقدم عدد من الأعمال السينمائية منها «حب وحرمان، احترسي من الحب، بنات بحري، النغم الحزين».

محطات في حياة منافس عبد الحليم حافظ

ولد ماهر العطار في 22 يناير عام 1938، في حي باب الشعرية.

حصل على الثانوية العامة من مدرسة العباسية، ثم حصل على دبلون المعهد العالي للموسيقى العربية عام 1960.

تخرج من كلية التجارة بجماعة عين شمس عام 1965م.

بدأ ماهر العطار مسيرته الفنية قبل التخرج من الجامعة.

ماهر العطار

غنى على الهواء في الإذاعة عندما كان في الفرقة الاولى بالجامعة، واستمع إليه الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.

تزوج من الباحثة الإعلامية فايزة، وأنجب منها أحمد العطار، الذي استكمل مسيرة والده في الغناء، وابنته ريهام التي عملت لفترة في مجال الإرشاد السياحي، ثم عملت كمذيعة.

منحه الملحن الكبير محمد الموجي، لقب «منافس عبد الحليم حافظ»، بعد أن شارك في أكثر من فيلم اشهرهم «احترس من الحب، والنغم الحزين».

ربطت بين ماهر العطار، والعندليب عبد الحليم حافظ علاقة صداقة قوية، على الرغم من المنافسة بينهما في الوسط الفني.

ماهر العطار

أقترح العندليب عبد الحليم حافظ على ماهر العطار أن يقدم اللون الشعبي في الغناء، لأنها متشابهان في تقديم اللون العاطفي، حيث قال له: «ما تعمل لون مختلف تمشي بيه، ابعد عن اللون الرومانسي والحزين بتاعي.. وروح للإتجاه الشعبي والفرايحي هتظهر فيه»، ولم يأخذ العطار كلام العندليب على محمل سئ، لأنه كان يحبه جدًا واعتبرها نصيحه منه وبالفعل اتجه للشعبي والفرايحي.

تم ترضيح ماهر العطار لدور حسن في فيلم حسن ونعيمة، لكنه أعتذر فيما بعد عن الدور، بعد ان أرتدي الجلباب الفلاحي، ولم يُعجب بمظهره فيه، فكان في ذلك الوقت شاب جامعي يبحث من الشياكة، لكنه ندم فيما بعد عن رفض الدور.

رشح ماهر العطار الفنان محرم فؤاد لأداء الدور بدلاً منه في فيلم حسن ونعيمة.

استكمل أحمد العطار مسيرة والده في الغناء، وقد كليب «عندي بالدنيا» الذي نال إعجاب الجمهور، ثم أصدر ألبوم «حلم حياتي»، واختفى عن الساحة لسنوات، ولم يحقق الشهر والنجاح الذي حققه والده.