بهذة الطريقة.. إياد نصار يتجاهل انتقادات أصحاب ولا أعز

نشر الفنان إياد نصار صورة لدمية أحضرها لطفلة عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وكتب عليها: «فرحة ابني بالكائن ده أكثر من فرحته برجوعي».

وتجاهل إياد نصار الهجوم والانتقادات الذي تعرض له هو وفريق عمل فيلم «أصحاب ولا أعز» بسبب القضايا الجريئة التي يناقشها الفيلم

إياد نصار ومنى زكي: بنعشق الشغل مع بعض

تحدث الفنان إياد نصار عن مشاركته مع منى زكي في فيلم "أصحاب ولا أعز" المقرر طرحه على منصة نتفليكس خلال ساعات؛ وذلك على هامش العرض الخاص الذي أقيم في دبي منذ يومين.

وقال إياد نصار في مقابلة مع كاميرا إنسايدر، إنه يعشق العمل مع منى زكي، التي قاطعته بدورها قائلة:" وأنا كمان"، ووصفها بأن شهادته مجروحة بها فيما يعني أنه يقدر موهبتها، والعمل معها متعة.

فيما وصفت منى زكي إياد نصار بأنه فنان موهوبته كبيرة، وهذه ليست المرة الأولى التي يعملان فيها سويا، ويحترم عمله، قائلة:" أنا اللي بعشقه وبموت فيه".

وأكدت منى زكي أنها صورت الفيلم في لبنان وكانت متحمسة للقاء عادل كرم ونادين لبكي التي كانت تحبهم من أعمالهم، لكن على الحقيقة كانت شخصياتهم تستحق هذا الحب.

فيلم أصحاب ولا أعز

أصحاب ولا أعز .. ساعات قليلة تفصلنا عن عرض النسخة العربية المنتظر عرضها من الفيلم الشهير غرباء تمامًا أو Perfect Strangers والذى يحمل الاسم السابق ذكره ، حيث يعد العمل هو أولى الافلام الخاصة بشبكة نتفليكس عربياً ، بعد أن قدمت عدد من المسلسلات القليلة عربياً منذ بدأ نشاطها.

فيلم أصحاب ولا أعز يعد من أحدث النسخ للفيلم الشهير Perfect Strangers ، الذى قدم منه على مدار السنوات الست سنوات الماضية العديد من النسخ ، جاء العربية أخرهم، وسط حماس وترقب من المشاهدين العرب لهذه النسخة.

فيلم أصحاب ولا أعز هو إنتاج عربى مشترك بين مصر ولبنان والامارات ، ومن المقرر ان يقوم ببطولته عدد من الفنانين على راسهم المصرية منى زكى والفنان الاردنى إياد نصار، ومن لبنان كل من عادل كرم المذيع الشهير ، دياموند بو عبود وجورج خباز وهو ملحن موسيقى شهير ، والمخرجة نادين لبكى.

فيلم أصحاب ولا أعز سيكون متاحاً على شبكة نتفليكس غدا، 20 يناير، وقد أقيم له عرضا خاصا فى مدينة دبى ليلة بحضور كافة الأبطال.

وتدور أحداث فيلم أصحاب ولا أعز حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.