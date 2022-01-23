احتفالاً بالعيد القومي.. محافظ البحر الأحمر يفتتح سوق متكامل بالروضة وموقف الأقاليم بالغردقة.. عمرو حنفي يلتقي عدداً من الأهالي ويستجيب لمطالبهم.. والأهالي يشكرونه

محافظ البحر الأحمر يفتتح سوق متكامل بالروضة وموقف الأقاليم بالغردقة

محافظ البحر الأحمر: افتتاح 3 عمارات سكنية

المحافظ يفتتح مدرسة الشهيد حسين سعيد بعد تطويرها مؤكداً الاهتمام بملف التعليم

عمرو حنفي يلتقي عدداً من الأهالي ويستجيب لمطالبهم.. والأهالي يشكرون المحافظ

افتتح محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم السبت، عدداً من المشروعات في مختلف القطاعات بمدينة الغردقة، تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومي ال52 للمحافظة.

بدأ المحافظ، بافتتاح موقف الأقاليم بمدينة الغردقة بعد تطويره وتجديده، حيث شملت عملية التطوير بالموقف، إعادة تأهيل أماكن انتظار السيارات، مع رصف داخلي للموقف و تخطيط لتسهيل الحركة بداخله، وعمل إضاءة كاملة بكشافات الليد، وإنشاء دورات مياه، وأماكن استراحة مجهزة الركاب.

وأوضح اللواء عمرو حنفى، أن عملية التطوير تأتي ضمن مخطط المحافظة في الارتقاء بالشكل الجمالي للمدينة الساحلية، كذلك خدمة لأبناء البحر الأحمر و العاملين بها من المحافظات الأخرى كذلك الزوار، لافتاً إلى أنه تم تركيب لافتات للأجرة التعريفية للركوب لمنع التلاعب، مع تشديد الرقابة على الحركة داخل الموقف.

بعدها، افتتح محافظ البحر الأحمر، سوق الخضروات والفاكهة بمنطقة إسكان الروضة البديلة للعشوائيات، ويضم السوق 22 من المحال التجارية ذات المظهر الحضاري و بتخطيط مناسب، تيسيرا على أهالي المنطقة في شراء احتياجاتهم اليومية، وهذا المشروع بلغت تكلفته 6 مليون جنيه وخمسمائة ألف جنيه، وتم تمويله من صندوق التنمية الحضرية، وافتتح أيضاً 2 ملعب خماسي لكرة القدم، داخل نطاق مشروع إسكان الروضة، لخدمة شباب لمنطقة في ممارسة الرياضة.

أوضح المحافظ، أن منطقة إسكان الروضة البديلة للعشوائيات، عبارة عن 30 عمارة سكنية تضم 600 وحدة، و250 بيت بإجمالى 850 وحدة سكنية ومنزل، بتكلفة 230 مليون جنيه.

أشار المحافظ، إلى أن ملف تطوير العشوائيات يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ويتابعه بنفسه، وهناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى باقتحام ملف العشوائيات لتوفير مساكن بديلة متحضرة تليق بالمواطنين، لافتاً إلى أن الدولة حققت نجاحاً كبيراً فى هذا الملف، حيث تمكنت من توفير أماكن كثيرة راقية تتناسب مع كرامة المواطن المصري، بدلاً من المناطق التى تمثل خطورة شديدة على المواطنين، كل ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجية الدولة لبناء الإنسان.

كما شملت الافتتاحات في مدينة الغردقة الغردقة، قيام المحافظ بافتتاح مدرسة الشهيد حسين سعيد، بعد تطويرها و تجديدها، حيث تم عمل إحلال وتجديد كامل بواقع 32 فصل دراسي، يستوعب 1280 طالب، من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي.

تفقد محافظ البحر الأحمر، حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض وغرفة الوسائل التعليمية، مشدداً على إدارة المدرسة بضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وكذلك الإهتمام بأعمال النظافة للحفاظ على المدرسة.

أشار المحافظ، إلى أن عملية التطوير بالمدرسة جاءت متطابقة مع معايير ومواصفات الجودة و توفير كافة المستلزمات من مقاعد ووسائل تعليمية وترفيهية للطلاب، مؤكداً على الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بالتعليم بصفة عامة وبالمدارس الجديدة بصفة خاصة، وتجهيزها ومراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات، والجهات المانحة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة ،والانتهاء من جميع أعمال الصيانة للمدارس بمختلف المدن، لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.

شملت الافتتاحات قيام المحافظ، بافتتاح 3 عمارات سكنية تابعة لمحافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم موارد المحافظة واستغلال أصول الدولة غير المستغلة، حيث كانت هذه الوحدات عبارة عن استراحات متهالكة وغير مستغلة، فقرر المحافظ إعادة بنائها لاستضافة المأموريات الخارجية عن المحافظة لترشيد نفقات الإقامة في الفنادق.ط، حيث تشمل هذه العمارات وحدات سكنية كاملة التشطيب، كما تم إنشاء عدد من المحلات التجارية أسفلها لبيعها في مزايدة علنية.

شدد المحافظ، على أن تعظيم الموارد وحسن استغلال الأصول غير المستغلة فى مختلف القطاعات والهيئات على مستوى الجمهورية، من الأهداف الأساسية لرؤية مصر 2030، وخطوة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو من أهم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حرص محافظ البحر الأحمر، على لقاء عدداً من المواطنين ممن تصادف وجودهم خلال الافتتاحات بمدينة الغردقة، حيث استمع إلى مطالبهم، واستجاب لعدد كبير منها، كما وجه الأهالي الشكر للمحافظ لحرصه على الاستماع إليهم والاستجابة لمطالبهم.