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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: مباراة كوت ديفوار "خناقة" وعلينا الحذر من هذا اللاعب

صدى البلد

كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عن أهمية الجاهزية البدنية والذهنية للاعبي منتخب مصر الوطني في مواجهة كوت ديفوار في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.


وأشار بركات إلى أن منتخب كوت ديفوار يعرف كيفية التعامل مع سوء أرضية ملاعب الكاميرون في أمم إفريقيا.
 

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "علينا استغلال ثغرات دفاع كوت ديفوار والحذر من انطلاقات الظهير الأيسر كونان".
 

وأضاف: "مباراة مثل كوت ديفوار يجب أن نتحكم بشكل كامل في خط الوسط لذلك يجب على كيروش أن يدفع بثلاثي دفاعي قوي في وسط الملعب".
 

وتابع: "منتخب كوت ديفوار يعرف كيفية التعامل مع الملاعب في الكاميرون، أكثر من المنتخب الجزائري، وسوء أرضية الملعب لم يؤثر على كوت ديفوار في كأس الأمم، عكس المنتخب الجزائري" 
 

وختم حديثه قائلا: "نعتبر مباراة كوت ديفوار خناقة، يجب أن تكون جاهز بدنيا وذهنيا، والعمل على الاعتماد على الكرات الطولية بشكل أكبر من التمريرات الأرضية بسبب سوء أرضية الملعب، مباراة كوت ديفوار مصيرية ونقطة فارقة مع هذا الجيل ومن الممكن أن نستعيد جزءا كبيرا من الثقة من خلال الفوز على كوت ديفوار".

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