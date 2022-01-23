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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتحه وزير الأوقاف.. مسجد «الأنصاري» تحفة معمارية في قرية ريفية بكفر الشيخ|شاهد

مسجد الأنصاري
مسجد الأنصاري

يُعد مسجد الأنصاري بقرية طويلة نشرت التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، واحداً من المساجد المُشيدة على أحدث طراز معماري بالجهود الذاتية، ونال إعجاب وإشادة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدین، محافظ كفر الشيخ، واللذان قاما بافتتاحه الجمعة الماضية، في حضور كوكبة من علماء الأوقاف والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

قصة بناء المسجد

أسس هذا المسجد الكبير - مسجد الأنصاري - فضيلة الشيخ رضوان،وكيل الأزهر الشريف الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الأسبق، سنة 1949م، على أعلى طراز معماري على مساحة 750 متراً مربعاً، ونتيجة العوامل الجوية والزمن، بالرغم من أن المسجد كان مشيداً ومصصماً على أحدث طراز فني ومعماري في هذه القرية الهادئة والطيب أهلها.

 

يقول المهندس كمال بشتة، عضو مجلس محلي محافظة كفر الشيخ الأسبق، ورئيس اللجنة القائمة على بناء هذا المسجد، لـ«صدى البلد»، إن هذا المسجد بناه وأسسه فضيلة الشيخ رضوان السيد بشتة، وكيل الأزهر الشريف الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس النواب منذ أكثر من 73 عامًا، وكان على أحدث طراز، ولكن العوامل الجوية أثرت على المسجد، فقمنا بإعادة بنائه وتشييده.

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محافظ كفر الشيخ ووزير الأوقاف يفتتحان مسجد الأنصاري.. فيديو وصور

ويضيف، «بشتة»، حصلنا على الموافقات اللازمة على وزارة الأوقاف، وقمنا بإعادة إنشاء وبناء المسجد على أحدث طراز بمشاركة أهل الخير من القرية ورجال الأعمال، ويتكون المسجد من طابقين مساحة الطابق 850 متراً مربعا، مضيفاً «حرصنا على تشييد المسجد على أحدث تصميم معماري وإنشائي لتحمل العوامل الجوية حيث تم وضع 250 طن حديد في تسليح المبني سواء في الأساسات أو الهيكل الخرساني لزيادة عمره الافتراضي».


 

وتابع، المسجد مكون من طابقين على مساحة 850 متراً لكل طابق، بالإضافة إلى 600 متر مساحة تحيط بالمسجد من جميع الجهات، وله مئذنتان ارتفاع 60 متراً لكل مئذنة وقبة على الطراز الإسلامي مساحتها 350 متر مربع، كما يضم 16 دورة مياه، الطابق الأول مكون من مصلى الرجال ومصلى للنساء، وملحق يضم دورات مياه ومكان للوضوء، والطابق الثاني مكون من المصلى الرئيسي، هو ملحق يضم مكتبة للاطلاع وحجرة للإمام، واستراحة لكبار الزوار، واستراحة للإمام، والمسجد له ثلاثة مداخل رئيسية.


 

ومن جانبه، وجه العمدة رشاد بشتة، عمدة قرية طويلة نشرت بمحافظة كفر الشيخ، الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة على تشريفهم وحضورهم افتتاح مسجد، وموجهاً الشكر والتقدير -أيضاً- لجميع أهالي القرية ورجال الخير والبر على مساهمتهم في إنشاء هذا الصرح الإسلامي الشامخ والكبير.

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