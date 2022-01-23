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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مصطفى بكري ساخرا: فيلم "أصحاب ولا أعز" يناقش الملوخية المصرية

مصطفى بكري
مصطفى بكري

علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي أثار الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، إن فيلم "أصحاب ولا أعز" يتحدث عن الملوخية المصرية، ساخرا من ادعاءات بأن الفيلم يناقش ظاهرة ليست موجودة في المجتمع المصري.


وتابع  مصطفى بكري: أن شركة نتفلكس تستهدف الوطن العربي، متابعًا أن فيلم «أصحاب ولا أعز» يستهدف الأسر المصرية بسبب ما يثيره.

واستكمل مصطفى بكري، أن روسيا منعت شركة نتفلكس من عرض أي أفلام بها، وذلك بسبب ما تعرضه يخالف قيمها، مشيرًا إلى أن الفيلم تم كتابته من قبل 4 إيطاليين.

وطالب مصطفى بكري، بوقف التعامل مع شركة نتفلكس حفاظًا على الأسرة المصرية مما تعرضه، لافتًا إلى أن وزيرة الثقافة لن تقبل بعرض هذا الفيلم في مصر وذلك لمخالفته المعايير كافة.


يدافع عن المثلية


قال  النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، تعليقا على فيلم اصحاب ولا أعز  الذي أثار جدلا بسبب المثلية الجنسية، إنه هناك فارقا بين الحرية الشخصية وبين إنتاج فيلم يهاجم القيم والأخلاق.

وأضاف  بكري  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :"  الفيلم يشارك في انتاجه منتج مصري،  ويستهدف ضرب القيم والثوابت في المجتمع".

وتابع مصطفى بكري:" الفيلم ليس عمل إبداعي، والفيلم به به أكثر من 20 لفظ إباحي وهذا امر لا يصح ".

واكمل مصطفى بكري:"  الفيلم يدافع عن المثلية الجنسية ونحن في مجتمع شرقي ونعلم تمام بان المثلية الجنسية فسق وفجور".

ولفت مصطفى بكري:" روسيا منعت منصة نيتفلكس من التواجد بها لأنها تتحدث عن قضايا ترفضها روسيا ".

مضيفا:" لنطالب بحجب هذه النوعية من الأفلام التي تهاجم القيم والأخلاق".
 

مصطفى بكري أصحاب ولا أعز الملوخية المصرية المثلية شركة نتفلكس

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