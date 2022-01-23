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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية

320 محضرا في 8 محافظات.. حصاد الأسبوع لحماية المستهلك لضبط الأسواق

صدى البلد

شن جهاز حماية المستهلك بثماني محافظات حملات لضبط الأسواق بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين و إدارة العلاج الحر، أسفرت عن تحرير (230محضرا) وبيانها كالتالي :

 

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محافظة المنيا:


شن فرع المنيا حملات لضبط الأسوق وتم تحرير عدد (19) محضر ضد عدد من المنشآت التجارية وذلك لعدم حمل شهادات صحية وعدم اتباع الإجراءات الإحترازية.


محافظة قنا:


 تم تحرير عدد 94 محضر ضد عدد من المنشآت التجارية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وضبط سلع مجهولة المصدر، ومخالفات مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم حمل شهادات صحية.


محافظة المنوفية:


تم ضبط عدد 89 جهاز لقياس الضغط وعدد 96 جهاز لقياس السكر وعدد 60 ألاف قفاز طبي غير مدون عليها أي بيانات باللغة العربية، وتم تحرير عدد (19 محضر) ضد عدد من المنشآت الطبية والتجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية.


محافظة أسيوط:


تم تحرير 24 محضر ضد عدد من المخابز لعدم حمل شهادات صحية وعدد من المحلات التجارية وذلك لضبط عدة مخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود تراخيص وعدم إصدار فواتير قانونية وضبط 8 علب أدوية مجهولة المصدر.


محافظة الدقهلية


تم ضبط 7 طن أعلاف بأحد مصانع الأعلاف لإ ستخدامه علامات تجارية شهيرة بدون ترخيص وكذلك ضبط 12 طن أعلاف مجهولة المصدر بأحد مخازن ومحلات بيع الأعلاف، وتحرير 22 محضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية

محافظة كفر الشيخ:


تم ضبط عدد من الأفران الكهربائية مجهولة المصدر بأحد شركات بيع الأجهزة الكهربائية
محافظة البحيرة:
تم غلق 6 مراكز طبية تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة كما تم ضبط 600 كجم من الأعلاف والمبيدات مجهولين المصدر وضبط 268 نرجيلة أثناء حملة تفتيشية على 6 مقاهي لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء لمكافحة تفشي جائحة كورونا وتحرير 8 محاضر لعددمن المحلات التجارية لعدم وجود ترخيص


محافظة الأسكندرية:
 تم ضبط أحد شركات تصنيع المراتب لإعلانها المضلل عن أمتلاكها لأحد العلامات التجارية الشهيرة وغلق 13 محل تجاري وذلك لمزاولة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة كما تم ضبط 43 محل تجاري لمخالفة قانون حماية المستهلك وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية ومخالفة سياسة الأستبدال والأسترجاع.
 

جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك التموين مباحث التموين العلاج الحر ضبط الأسوق

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