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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بالعيد الـ70 للشرطة

عيد الشرطة
عيد الشرطة

هنأ المستشار  عزت أبو زيد  رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومستشاري  النيابة   الرئيس  عبد الفتاح السيسي  رئيس جمهورية مصر العربية، و اللواء  محمود توفيق - وزير الداخلية، ولرجال الشرطة البواسل، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الشرطة المصرية.

 

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن هذا اليوم  هو الذي سجل فيه رجال الشرطة ملحمة خالدة ، ليكتبوا بدمائهم الطاهرة معاني البطولة والوطنية والفداء، ولتبقى سيرتهم العطرة شاهدًاً على عظمة هذا الشعب، وتظل بطولاتهم نبراساً نسير على دربه لنتعلم منه ونعلم أبنائنا وبناتنا معاني الوطنية والإخلاص.

 

وأكد على التقدير البالغ لما قامت وتقوم به الشرطة المصرية من دور عظيم وفي مراحل فارقة من عمر هذا الوطن لينعم المواطن المصري بالأمن والسلام وتنعم مصر بالاستقرار المنشود تحت القيادة الحكيمة للرئيس  عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية.

لمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسي و اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية

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