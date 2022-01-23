موعد مباراة مصر ضد السنغال في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

أسفرت قرعة الاتحاد الافريقي لكرة القدم للمرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم قطر 2022، التى أجريت مساء أمس عن مواجهات نارية بين منتخبات المرحلة فى مقدمتها مباراة مصر و السنغال .

وجاءت المواجهات كالاتي:

السنغال ضد مصر

الجزائر ضد الكاميرون

تونس ضد مالي

نيجيريا ضد غانا

المغرب ضد الكونغو الديمقراطية

مباريات الدور الفاصل المؤهلة لكأس العالم

ويخوض منتخب مصر مواجهة السنغال، لحسم الصعود رسميا إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر .

وتقام مباريات الدور الفاصل بنظام خروج المغلوب من مباراتي الذهاب والإياب على ان يتأهل 5 منتخبات فقط إلى نهائيات كأس العالم.

موعد مباراة مصر ضد السنغال

ومن المقرر أن يتم إقامة التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، خلال فترة التوقف الدولي في مارس 2022، وسيكون هذا هو أول توقف دولي بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ومن المقرر أن يتم بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا "الدور الفاصل" حسب شراء حقوق البث من كل دولة .

تاريخ مباريات مصر والسنغال

وشهدت مواجهات منتخب مصر والسنغال قبل المواجهة المرتقبة لحسم الصعود رسميا إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر العديد من الأرقام على مدار مواجهات المنتخبين

ويتفوق منتخب مصر تاريخيًا على نظيره منتخب السنغال قبل الصدام المرتقب بينهما في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022

وخاض منتخبنا الوطني 13 مباراة أمام السنغال على مدار المواجهات التي جمعت بين الفريقين على مدار التاريخ .

وتمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على منتخب السنغال في 7 مباريات وتعادلا في مباراتين بينما تلقى 4 هزائم .

مباراة سابقة بين منتخب مصر والسنغال

بركات يعلق على مباراة مصر والسنغال

علق محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على قرعة المرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2022، والتي أسفرت عن مواجهة منتخب مصر لنظيره السنغال.

قال بركات : "جميع المنتخبات قوية، ولا أرى أن هناك فرصة لتفضيل منتخب على الأخر، جميع المنتخبات قوية".

وأضاف: "رد فعل الشارع المصري ووجود حالة من التفاؤل جاء بناء على نتائج السنغال في أمم إفريقيا والمستوى الفني لهم، لذلك المتغيرات كثيرة، ولا يمكنك توقع حالة أي منتخب خلال شهر مارس".

وتابع: "لا يُمكن تصنيف السنغال في الوقت الحالي، حالة المنتخب تختلف، وجميع المباريات ستكون قوية".

وختم حديثه قائلا: "المواجهات الفاصلة في تصفيات المونديال خارج التوقعات نظرا لقوة جميع المنتخبات".

كأس العالم

معسكر لمباراة مصر والسنغال

قال عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية، إن معسكر المنتخب الوطني، لمباراتى السنغال فى تصفيات كأس العالم سينطلق يوم 21 مارس وهو موعد الأجندة الدولية.

وأضاف عامر حسين إن الأندية المصرية ستخوض جولة إفريقية، يومى 18 و19 مارس، وبالتالى من الصعب منح المنتخب فرصة إضافية للتجمع قبل المباراة الفاصلة أمام السنغال.

قرعة الدور الفاصل فى افريقيا



