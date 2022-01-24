أقوى دعاء للتوفيق والنجاح في العمل.. ردده ليوفقك الله ويوسع رزقك

أقوى دعاء للتوفيق والنجاح في العمل .. الدعاء هو وسيلة العبد لمناجاة ربه، وطلب الرزق منه، فهو وحده القادر على توزيع الأرزاق، لذلك يبحث كثير من الناس عن أقوى دعاء للتوفيق والنجاح في العمل لكسب المال الحلال الذي يعينهم على متطلبات الحياة، لذلك نقدم لكم أقوى دعاء للتوفيق والنجاح في العمل، فاغتمنوه واحرصوا على ترديده.

أقوى دعاء للتوفيق والنجاح في العمل

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم ارزقني رزقاً لا تجعل لأحدٍ فيه منه، ولا في الأخرة عليه تبعه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني، يفقهوا قولي.

اللهم اجعل لي من كل عمل اعمله والطريقة التي اعمل بها سببا لنيل الهداية ، والسعادة وسرور لي ولكل من أقابله في هذا اليوم، اللهم إني اشهد بعلمك الواسع وقدرتك العظمية على كل ما يجري بداخل هذه الجدران من كلام وأفكار وقرارات.

اللهم صب علينا الخير صباً صباً ولا تجعل عيشنا كداً كداً.

أقوى دعاء للتوفيق والنجاح في العمل

أقوى دعاء للتوفيق والنجاح في العمل

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقربه، وإن كان عسيراً فيسره. وإن كان قليلاً فأكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت

قول الرسول صلى الله عليه وسلم “اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً”.

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم، اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي.

إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته و ضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير. والذي لا يجد لكشف ماهو فيه من الذنوب إلا أنت.

يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مقيل العثرات، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها.اللهم اغفر لنا وأرضى عنا وتب علينا، ولا تحرمنا لذة النظر لوجهك الكريم.

يا الله يا الله يا الله اسألك بحق من حقه عليك عظيم، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل. بما علمتني من معرفة حقك، وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فأكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا الله يا الله يا الله أسئلك بحق من حقه عليك عظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علمتني من معرفة حقك، وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك.

اللهم إني أسألك ان تصلي على محمد وآل محمد وأن تعطيني من خزائن جودك ما يغنيني حتى لا احتاج به إلى غيرك وان تعينني علي طاعتك و أداء حقك إليك يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب و يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات، اللهم أدم نعمتك علينا والطف بنا فيما قدرته يارب العالمين.

يا من أظهر الجميل، وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من لا يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالعطايا، يا سميع كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مقيل العثرات، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها.

الهي ادعوك دعاء من اشتدت فاقته و ضعفت قوته و قلت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ماهو فيه من الذنوب إلا أنت، أسألك أن ترزقني.

دعاء التوفيق في العمل لشخص

دعاء التوفيق في العمل لشخص

اللهم ارزقه من الطيبات ما شئت الله وفقه لما يحب وترضاه له اللهم أكرمه.

اللهم إني احبه حباً يجهله هو وتعلمه أنت، يارب بقدر حبي له وفقه ويسر أمره أسعده وحقق أمنياته. واحفظه ولا تريني فيه بأساً يبكيني.

اللهم ارزقه رزق لم يتوقعه وخير لم يفكر به، وتحقي

ق أمنياته ظن يوماً إنها مستحيلة واستجابة دعواته يكررها دائماً.

ربي وفقه سخر له كل ما يريد وبشره وأرح باله وقلبه، وأسعده وأعفو عنه وقر عينه بما يتمنى وأرض عنه وهب له ما يتمنى وما يريد. اللهم اجعله ممن إذا أنعمت عليهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا وإذا أذنبوا استغفروا يارب اكتب له الخير والسعادة والرضى والتوفيق. وحقق له ما نتمنى وارزقه من حيث لا نحتسب.

ربي أوصيك به خيراً وأنت خير من أوصي يارب أعنه في كل شيء، اللهم وفقه ويسر أمره. وحقق له ما يتمنى وأحفظه بعينك التي لا تنام. كذلك ربي أعانه ووفقه ويسر له الطريق لمستقبل، اللهم اكتب له التوفيق فإنه من عندك.

اللهم إني أسألك أن تمسح عنه أوجاعه، وتنور ظلمات لياليه، اللهم اسقنه فرحاً، وارزقه من كل مداخل الخير.

اللهم يا قوي من للضعيف غيرك، اللهم يا غني من للفقير غيرك، اللهم يا عزيز من للذليل غيرك. اللهم أغنه بحلالك عن حرامك، وأغنه بفضلك عمن سواك. ربِّ بارك في عمره وماله وصحته، اللهم ارزقه الرزق الحلال، ولا تُفجعه بعزيز يا رب العالمين.

اللهم ألهمه في أمره الصواب، ويسر له في كل مسألة جواب، ونجه من كل ألوان العذاب، وبيض وجهه يوم يشتد الحساب. وزين مجلسه بخير الأصحاب، واجعل دعاءه دعاءً مستجاب.

بالتوفيق والنجاح في الامتحان

بالتوفيق والنجاح في الامتحان

1-اللهمّ إنّي اسألك فهم النبيّين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهمّ اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، اللهم يا معلّم موسى علّمني، ويا مفهم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب اتني الحكمه وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، و أسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير».



2- « اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم».



3- « اللهمّ إنّي استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلّمت، فردّه عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهمّ إنّي توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك».





4- « ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا. ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلًا، يا أرحم الراحمين».



5- « لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، رب إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الراحمين. اللهمّ يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع عليّ ضالتي، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم».



6- « اللهم اغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح، اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك».



7- « اللهم أسألك أن تيسير لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير، اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين. اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء و الإجابــة، اللّهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل».



8- « اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزِلّ أو أُزَلّ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليّ. اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري».



9- « اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا، اللهم اهدنا لما تحب و ترضى، اللهم هبنا علمًا ينتفع به، وعملًا يقربنا إليك، وهبنا صبرًا وثباتًا في الدين. اللهم اجعل شبابنا عبرة و قدوة للخير، اللهم قوي إيماننا و إيماننا قوي عملنا، وبعملنا زد من نجاحاتنا».



10- « اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، واحفظني واصلحني واصلح بي الامه».



11- « اللهم أخرجنا من ظلمات الدهر، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهّل لنا أبواب فضلك، وانشر لنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين».



12- « اللهمّ اجعل لي نورًا، وفي قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي شعري نورًا، وفي عظامي نورًا، وفى دمي نورًا، ونورًا من خلفي، ونورًا من أمامي، ونورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، ونورًا من تحتي، ونورًا من فوقي، اللهمّ زدني نورًا، واجعل لي نورًا. اللهم يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم، وارزقني الحكمة والمعرفة والعلم وثبات الذهن والعقل والحلم».

دعاء توفيق وتيسير الأمور

دعاء توفيق وتيسير الأمور

يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ)، ويُقال كل صباح ومساء. (اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ).



(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك).



(اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ).



(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ). (حَسبيَ اللَّهُ لا إلَهَ إلَّا هوَ، عليهِ توَكَّلتُ وَهوَ ربُّ العرشِ العظيمِ، سَبعَ مرَّاتٍ).



(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من التردِّي و الهدْمِ و الغرقِ و الحرقِ، و أعوذُ بك أن يتَخبطَني الشيطانُ عند الموتِ، و أعوذُ بك أن أموتَ في سبيلِك مُدْبرًا، و أعوذُ بك أن أموتَ لديغًا).



(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الجوعِ، فإنَّه بئْسَ الضجيعُ، و أعوذُ بك من الخيانةِ فإنَّها بئستُ البِطانةُ).(بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ، ثلاثَ مرَّاتٍ).



(اللهُمَّ إني أَسْأَلُكَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهُمَّ إني أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ في دِينِي ودُنْيَايَ، وأهلي ومالي، اللهُمَّ اسْتُرْ عَوْراتِي وآمِنْ رَوْعاتِي، اللهُمَّ احْفَظْنِي من بينِ يَدَيَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعَظَمَتِكَ أنْ أُغْتالَ من تحتي)