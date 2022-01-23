استشاري: الكبسولة الذكية أحدثت طفرة كبيرة في علاج السمنة.. فيديو

والجي بلازما لشد الجلد المترهل

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الكبسولة الذكية تُخفض الوزن بنسبة تتراوح ما بين 20 لـ25 كيلو، وتستمر داخل المعدة لمدة أربع شهور، أما البالون الذي يستمر لمدة 6 أشهر فيخفض الوزن من 25 لـ30 كيلو، أما الذي يستمر لمدة عام فيخفض الوزن بنسبة تصل لـ45 كيلو.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الأحد، أن الكبسولة الذكية أحدثت طفرة كبيرة في علاج السمنة البسيطة والمتوسطة، خاصة لمن يخشى إجراء جراحات السمنة.

وأضاف أن بعض السيدات تعاني من السمنة في منطقة الأرداف فقط، وفي حال خفض الوزن تحدث حالة من عدم التجانس في الجسم، مشيرًا إلى أن تقنية الفيزر حلت هذه المشكلة، لأنها تعمل على شفط الدهون بطريقة فعالة جدًا بعيدًا عن الطرق القديمة التي كانت تحدث بنوع من العنف.

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تقنية الفيزر عبارة عن إبرة رفيعة تدخل إلى الجسم عن طريق فتحة لا تزيد عن 2 ملي، وعن طريق الذبذبات يتم إذابة الخلايا الدهنية بصورة كبيرة، ومن خلال هذه التقنية، يتم رسم البطن والفخذ والخصر، وإزالة الترهلات الموجودة في منطقة الزراع.

وتابع "السبكي"، أن هناك إمكانية لشفط الدهون من منطقة وحقنها في منطقة أخرى، للعمل على إعادة توزيع الدهون، معقبًا: "ممكن ناخد الدهون ونحقنها في الصدر، أو في اي منطقة أخرى، لكي يكون شكل الجسم جيد".

وأضاف أن الجي بلازما من الطرق غير الجراحية التي تقوم بشد الجلد المترهل، بعد خفض الوزن، مشيرًا إلى أن الفيزر والجي بلازما من التقنيات التي تعمل على نحت وتنسيق القوام بنسبة أمان كبيرة للغاية.



