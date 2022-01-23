المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تعلن تواجد 6 عينات إيجابية في الدوري المصري

أكد الدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن أي لاعب يتواجد داخل الدوري المصري وكل البطولات الخاصة بالرياضة المصرية في كل الألعاب يكون هناك تحاليل منشطات.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "يتم متابعة مباريات الدوري المصري وكان آخرها كريم بامبو لاعب البنك الأهلي، وهناك 6 لاعبين العينات الخاصة بهم إيجابية، وبعد إنتهاء التحقيقات سيتم الإعلان عن أسمائهم".

وواصل "اللاعبين من خارج الأهلي والزمالك، وبعد إظهار العينة إيجابية يتم تحويل الأمر للجنة الإستماع ولجنة العقوبات وأيضا الاستئناف، ثم تثبيت القرار وإعلان الأسماء".

واختتم "من يتعرض لكورونا يكون هناك استعداد للأمر، وهناك عوامل من ضعف المناعة والرياضة الصحيحة السليمة تقوم بتحسين كل شيء".