ما لا تعرفه عن فيات "تيبو 2022"

بعد انتشارها بشكل واسع في شوارع مصر عقب نزولها في السوق، أعلنت شركة داينامكس وكيل سيارات فيات الإيطالية في مصر رسمياً عن طرحها موديل جديد من طراز Tipo سيدان Highline، تنافس به باقي السيارات من نفس فئاتها.

وبالنظر للموديل الجديد الذي بدأ في الانتشار يمكن أن نلاحظ أنها ذات الهيكل المعروف بانسيابيته بطول 4 أمتار و53 سم تقريباً، وعرض 179 سم وإن كانت الشبكة الأمامية قد طعمت بمادة الكروم لتمنح واجهة السيارة مظهراً مذهل في جميع الأوقات.

ولم يقتصر التميز على الشكل الخارجي لهذه السيارة التي أثبتت كفاءتها خلال السنوات الماضية بل وصل إلى داخليتها أيضا إذ أنها زودت بقمرة متطورة بها شاشة لمسية مقاس 10 بوصة يمكن تشغيلها مع الهواتف العاملة بنظامي iOS وأندرويد ونظام كشف النقطة العمياء Blind Spot

كما لأن الإهتمام بالسلامة من أولويات فيات فإن Tipo الجديدة بها عجلات رياضية عريضة بمقاس 17 إنشا، بخلاف عوامل الأمان مثل مانع إنغلاق الفرامل فضلاً عن نظام التحكم الديناميكي والثبات الالكتروني للحفاظ على السيارة فى المنحدرات و المنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، و6 وسائد هوائية و بمصابيح ضبابيى لإضاءة ساطعة على الطريق وعجلة القيادة مكسوة بالجلد وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية وزجاج خلفي ملون.

ويوفر الموديل الجديد من تيبو ميزات جديدة لعشاقها مثل نظام دخول السيارة بدون مفتاح Keyless entry، وزر لإدارة وإيقاف المحرك start/stop engineبالإضافة الي كماليات أخرى مثل لوحة عرض 7 بوصة ديجيتال ملونة وزر للتحكم فى الصوت وحساسات مسافات أمامية وخلفية وكاميرا مثبته في الصندوق الذي تصل سعته الي 520 لتر وتتيح تيبو لراكبيها احساساً بالراحة أثناء القيادة من خلال تشغيل مبرد أو مسخن الهواء بشكل اوتوماتيكى

ويأتي الطراز الجديد إضافة لعالم السيارات في مصر حيث قال المهندس عماد حلمي الرئيس التنفيذى لشركة داينامكس، أن السوق المصري من أفضل أسواق المنطقة العربية، من ناحية معدلات النمو ورؤى المؤسسات الدولية له، كما أنه يزخر بعشاق السيارات ومتابعي أخبار فيات خصيصاً، لذا وجب أن نوفر لهم ما يصبو اليه ويحقق أمالهم ورغباتهم في قيادة سيارة آمنة وعلى أعلى مستوى وصلت اليه تكنولوجيا السيارات في أوروبا، وبأسعار تنافسية حيث طرحت تيبو الجديدة بـ 339900جم، وهي الفئة الأعلى لها highline.