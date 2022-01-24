تطالب رعاياها بالمغادرة.. الولايات المتحدة تعلن عن عمل عسكري روسي كبير على أوكرانيا

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، السماح بالخروج الطوعي لموظفي سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف وخروج عائلاتهم، وذلك مع وجود احتمالية لغزو روسي.

ورفعت الخارجية الأمريكية درجة التحذير من السفر إلى أوكرانيا إلى المرحلة الرابعة "لا تسافر".

وكشفت الخارجية الأمريكية عن وجود تقارير تفيد باستعداد روسيا لعمل عسكري كبير ضد أوكرانيا.

وكانت دعت إسرائيل، أمس الأحد، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى أوكرانيا، على خلفية التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

ونلقت القناة 12 الإسرائيلية عن الخارجية الإسرائيلية، إنه بسبب التوترات الأمنية بين روسيا وأوكرانيا، ومع تزايد المخاوف من اجتياح عسكري روسي، أصدرت الخارجية تحذيرا للجمهور تطالبهم بتجنب السفر إلى أوكرانيا خاصة المقاطعات الشرقية لوجانسك ودونيتسك.

وأضافت وزارة الخارجية وبالنسبة للإسرائيليين المتواجدين حاليًا في أوكرانيا.. توصي الخارجية بزيادة اليقظة ومراعاة سلامتهم الشخصية.

وخلال الأيام الماضية، أعربت أوكرانيا ودول غربية عدة، عن قلقها إزاء تكثيف الأعمال العدوانية من قبل روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

