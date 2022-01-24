عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطالب رعاياها بالمغادرة.. الولايات المتحدة تعلن عن عمل عسكري روسي كبير على أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، السماح بالخروج الطوعي لموظفي سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف وخروج عائلاتهم، وذلك مع وجود احتمالية لغزو روسي.

ورفعت الخارجية الأمريكية درجة التحذير من السفر إلى أوكرانيا إلى المرحلة الرابعة "لا تسافر".

txt

إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا

txt

بعد لقاء وزيري الخارجية الروسي والأمريكي.. هل ستنتهي الأزمة في أوكرانيا؟

وكشفت الخارجية الأمريكية عن وجود تقارير تفيد باستعداد روسيا لعمل عسكري كبير ضد أوكرانيا.

وكانت دعت إسرائيل، أمس الأحد، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى أوكرانيا، على خلفية التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

ونلقت القناة 12 الإسرائيلية عن الخارجية الإسرائيلية، إنه بسبب التوترات الأمنية بين روسيا وأوكرانيا، ومع تزايد المخاوف من اجتياح عسكري روسي، أصدرت الخارجية تحذيرا للجمهور تطالبهم بتجنب السفر إلى أوكرانيا خاصة المقاطعات الشرقية لوجانسك ودونيتسك.

وأضافت وزارة الخارجية وبالنسبة للإسرائيليين المتواجدين حاليًا في أوكرانيا.. توصي الخارجية بزيادة اليقظة ومراعاة سلامتهم الشخصية.

وخلال الأيام الماضية، أعربت أوكرانيا ودول غربية عدة، عن قلقها إزاء تكثيف الأعمال العدوانية من قبل روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.
 

الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة روسيا أوكرانيا إسرائيل

موضوعات متعلقة

التحالف العربي ينشر شريط فيديو لقصف حوثي على جازان السعودية

عقب تمرد قوات بالجيش.. سماع إطلاق نار في مكان تواجد رئيس بوركينا فاسو

864 ألف حالة وفاة.. أمريكا تسجل 70 مليون إصابة بكورونا

الولايات المتحدة تطالب عائلات دبلوماسييها في أوكرانيا بمغادرة البلاد

مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 في انفجار بإقليم هرات الأفغاني

الداخلية الإماراتية تعلن وقف استخدام الطائرات بدون طيار ورياضيات الشراع

التحالف يعلن شن 8 عمليات ضد ميليشيا الحوثي في مأرب

كارثة.. الحكومة التركية تحذر من قطع الكهرباء عن المصانع

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يعود إلى القاهرة قادمًا من سلطنة عُمان

حازم إمام: أسافر الكاميرون الأربعاء لدعم المنتخب .. وهذا موقفنا من تسريب عقد كيروش

دعاء المعجزات.. 10 كلمات رددها بيقين وسترى العجب فى حياتك

تطالب رعاياها بالمغادرة.. الولايات المتحدة تعلن عن عمل عسكري روسي كبير على أوكرانيا

"احتمالية الدخول للمستشفى 20 الضعف" .. الصحة العالمية تشدد على تلقي لقاح كورونا

بشرى سارة.. الصحة العالمية: العالم سيسيطر على جائحة كورونا وحدتها منتصف العام الحالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من منى زكي على أزمة فيلم "صحاب ولا أعز"

30 تصريحا|وزير التعليم يكشف مصير الترم الثاني وحقيقة إغلاق المدارس ومفاجآت سبتمبر المقبل

بعد مصرع وإصابة 24 شخصا في حريق بـ الكاميرون.. اتحاد الكرة: بعثة مصر آمنة

بعد 14 سنة زواجا.. رجل يقتل زوجته رميا بالرصاص وينتحر من أعلى جسر

تسببت في وفاة أمي بسبب لقاح كورونا ومش عارف أنام..مبروك عطية يرد

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

خاص.. رئيس بعثة منتخب مصر ينفي شائعة إصابات بسبب انفجارات ياوندي بالكاميرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

ممنوع خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.. نصائح الصحة للوقاية من نزلات البرد

أصحاب ولا أعز ليس الأول .. 3 أفلام أثارت الجدل تحت قبة البرلمان| فيديو

تذاكر مجانية ولقاحات كورونا للرواد.. ما الجديد في معرض الكتاب 2022؟ "فيديو"

مش هننسى تضحياتكم .. هذا ما قاله السيسي في عيد الشرطة الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ