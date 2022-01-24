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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام يكن: دور النني غير واضح مع المنتخب حتى الآن

محمد النني
محمد النني

أكد هشام يكن نجم الزمالك والمنتخب السابق، أنه كان يرشح وصول منتخب نيجيريا لنهائي ببطولة أمم أفريقيا، لما يمتلكه من الخبرات والإمكانيات والهدوء في الأداء، لكن المنتخب التونسي استطاع الإطاحة به من دور ال١٦ بنوع من العقلانية رغم أن تونس لم تكن مرشحة للفوز.


وتابع يكن في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "هناك تذبذب في مستوى الفرق العربية لكن صعب التخلص منها بسهولك في البطولة المنتخبات العربية تجيد اللعب أمام منتخبات افريقيا بالرغم من فارق الإمكانيات، وأرشح فوز تونس أمام بوركينا فاسو في دور ال٨ ".

وواصل: "كيروش المدير الفني لمنتخب مصر اختار لاعبين ومعتقد أن من الممكن أن يشارك أي لاعب في أي مركز اخر، ولاعبي المنتخب لم يعتادوا بعد على تغيير المراكز في طريقة كيروش، ودور النني غير واضح مع المنتخب حتى الان".

وأكمل: "مواجهة منتخب مصر لمنتخب السنغال في المباراة الحاسمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم صعبة، لكن الفراعنة فرصتهم أكبر في الفوز والصعود للمونديال، وأتوقع صعود مصر وتونس والمغرب والجزائر ونيجيريا لكأس العالم".

هشام يكن الزمالك منتخب نيجيريا بطولة أمم إفريقيا بوركينا فاسو

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