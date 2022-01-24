محمد عبد المنعم: أحلم بالعودة إلى الأهلي.. وفيوتشر نادٍ بمواصفات أوروبية

أكد محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر ومنتخب مصر، أنه يحلم بالعودة إلى الأهلي مجددا والمشاركة في التتويج بالبطولات مع القلعة الحمراء.

وقال عبد المنعم في تصريحات عبر قناة "mbc مصر":" المشاركة في أممم فريقيا ستساهم في عودتي للأهلي أو الاحتراف الخارجي".

وأضاف:"تمسكت بالخروج على سبيل الإعارة خلال فترة تواجد فايلر كمدير فني للأهلي، من أجل الحصول على فرصة المشاركة كأساسي وهذا ما حدث بالفعل".

وأكمل:" شاركت بشكل أساسي مع سموحة وحصلت على خبرات مع الفريق، وبعدها اصريت على الخروج للإعارة مع فوتيشر، فهو نادي بمواصفات أوروبية وطموحنا المربع الذهبي هذا الموسم".

وأتم تصريحاته:"حلمي العودة إلى الأهلي وحصد الألقاب مع بطل أفريقيا، واسرتي كلها أهلاوية، فالنادي الأهلي لا يمر عليه شهر إلا بتحقيق بطولة".