رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات يكشف حقيقة العينة الإيجابية لـ6 لاعبين في الدوري المصري

علق حازم خميس رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات عن حقيقة تعاطي 6 لاعبين في الدوري المصري للمنشطات، مشددا على أن هذا الأمر غير صحيح وهناك اثنين فقط بين لاعبي الدوري المصري تعاطا المنشطات.

وقال خميس فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "هناك حالتان فقط ظهرت في الدوري المصري ثُبت تعاطيهما للمنشطات، وتم إرسال خطاب رسمي من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لاتحاد كرة القدم نطالب من خلاله بإرسال اللاعبين إلى لجنة الاستماع في المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات".

وأضاف: "فيروس كورونا يسبب التهابات بعضلة القلب وأحذر الرياضيين، وقد يتسبب في جلطات حتى بعد التعافي من هذا المرض".

أكد الدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن أي لاعب يتواجد داخل الدوري المصري وكل البطولات الخاصة بالرياضة المصرية في كل الألعاب يكون هناك تحاليل منشطات.

وواصل "اللاعبين من خارج الأهلي والزمالك، وبعد إظهار العينة إيجابية يتم تحويل الأمر للجنة الإستماع ولجنة العقوبات وأيضا الاستئناف، ثم تثبيت القرار وإعلان الأسماء".

واختتم "من يتعرض لكورونا يكون هناك استعداد للأمر، وهناك عوامل من ضعف المناعة والرياضة الصحيحة السليمة تقوم بتحسين كل شيء".