تمرد.. احتجاز رئيس بوركينا فاسو في معسكر للجيش

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن جنود متمردين احتجزوا رئيس بوركينا فاسو، روش كابوري في معسكر للجيش.

ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين ودبلوماسي من غرب أفريقيا، اليوم الاثنين، أن جنود متمردين احتجزوا رئيس بوركينا فاسو في معسكر للجيش، بعد إطلاق نار كثيف على منزله الواقع في العاصمة واجادوجو.

وشوهدت عدة شاحنات مدرعة تابعة للأسطول الرئاسي مليئة بالرصاص بالقرب من مقر إقامة كابوري، صباح اليوم الاثنين، وكانت واحدة ملطخة بالدماء.

فيما أفاد شهود عيان وسكان بمنطقة إقامة رئيس بوركينا فاسو، اليوم الإثنين، بسماع إطلاق نار كثيف في الحي بعد ساعات من التمرد داخل الجيش.

ولم تتسن "رويترز" الوصول إلى مصادر حكومية اليوم الاثنين، للتأكد من الأمر.

فيما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن هناك تمركزًا لجنود ملثمين خارج مقر التلفزيون الرسمي في بوركينا فاسو.

وكانت السلطات في بوركينا فاسو، أعلنت أمس الأحد، حظر التجول اعتباراً من الساعة الثامنة مساء بالتوقيتين المحلي والعالمي، حتى الساعة الخامسة والنصف من صباح الاثنين بعد تمرد جنود في ثكنات عسكرية عدة، في البلاد التي تشهد عنفًا متطرفًا، حسب التلفزيون الرسمي.

وذكر مرسوم أصدره الرئيس روش كابوري أن حظر التجول حتى الساعة 5,30 الاثنين سيظل سارياً "حتى إشعار آخر على كل التراب الوطني"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقالت وزارة التربية الوطنية في بيان إن المدارس ستغلق الاثنين والثلاثاء في كل أنحاء بوركينا فاسو.

وصباح أمس الأحد، أحرق محتجون في العاصمة واجادوجو، المقر الرئيسي للحزب السياسي الحاكم للرئيس روش كابوري، كما نهبوا محتوياته.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن الحريق تسبب في تدمير الطابق السفلي لمبنى "حركة التقدم من أجل الشعب"، كما تعرضت واجهة المقر إلى التخريب قبل أن تقوم قوات الأمن بتفريق المحتجين باستعمال قنابل الغاز.

وأكدت الوكالة نقلا عن شهود عيان ومصادر عسكرية، سماع إطلاق نار من عدد من الثكنات العسكرية في بوركينا فاسو، اثنتان منها في العاصمة واجادوجو.

وقال جندي في واجادوجو للوكالة إنه سمع إطلاق النار من معسكر سانجولي لاميزانا، الذي تتخذ منه هيئة الأركان العامة للجيش مقرا لها، ولا يزال مستمرا منذ الساعة الأولى من فجر اليوم.

من جانبها، اعترفت حكومة بوركينا فاسو، أمس الأحد، بوقوع "إطلاق نار" في عدد من ثكنات الجيش لكنها نفت "استيلاء الجيش على السلطة"، حسب الوكالة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكاسوم مايجا في بيان إن "المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي توحي باستيلاء الجيش على السلطة اليوم"، مضيفا أن "الحكومة، مع اعترافها بوقوع إطلاق النار في ثكنات معينة تنفي هذه المعلومات وتدعو السكان إلى التزام الهدوء".