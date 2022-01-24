حصاد الذهب الأصفر في البدرشين.. صور

رصدت عدسة “صدى البلد” حصاد المزارعين لحبوب الذرة والعنب من داخل الأراضي الزراعية بالبدرشين .

حيث بدأ منذ أيام موسم حصاد الذرة الرفيعة، وهى واحدة من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، التى تدخل فى صناعة الخبز وأعلاف المواشى وغيرها من الاستخدامات وهى واحدة من المحاصيل، التى تحتاج إلى عمالة كثيرة فى موسم الحصاد.

ويواصل المزارعون جني محصول العنب فى البدرشين ، ويعد موسم حصاد العنب سر مفتاح السعادة للأهالي، حيث يعتمد عدد كبير من المزارعين والشباب والسيدات على موسم الحصاد من خلال العمل فى المزارع والسعي وراء الرزق ولقمة العيش.

حيث تبدأ فترة حصاد العنب عادةً بعد 30-70 يومًا من وضع ثمرة الفاكهة ، في الوقت الذي يتغير فيه لون الثمرة من الأخضر إلى الأصفر (للأصناف البيضاء) ، أو الأحمر الأرجواني (بالنسبة للأصناف الحمراء). خلال هذه المرحلة ، لدينا عادة زيادة في نسبة السكريات وانخفاض في نسبة الأحماض داخل الثمار. وبشكل عام في نصف الكرة الشمالي تنضج معظم أص

ومع ذلك ، ليس من السهل تحديد وقت الحصاد المناسب للعنب بدقة. لأنه الظروف البيئية ونوع التربة وموطن نوعا العنب والتقنيات المستخدمة فى النمو تلعب دوراً حاسماً في جودة المنتج النهائي. يحصد المنتجون أصناف وأنواع مختلفة في مراحل النضج مختلفة ، من أجل تحقيق خصائص الجودة المطلوبة.