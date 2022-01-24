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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4838 حالة.. السعودية تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

علم السعودية
علم السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، قالت الصحة السعودية إن 4838 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات 657192 حالة.

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وسجلت الوزارة حالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8922 حالة بفيروس كورونا.

 

زيادة الحالات الحرجة

وبلغ عدد الحالات الحرجة 705 حالة، فيما تم تسجيل 6296 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 606130 حالة.

 

ودعت الصحة السعودية، الجميع، إلى المبادرة وتلقي اللقاح، قائلة: “#خذ_الخطوة، خذ اللقاح وسجّل الآن عبر تطبيق صحتي”.

 

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق، أن لقاح فيروس كورونا متاح الآن لجميع الأطفال من الفئة العمرية 5 إلى 11 عامًا.

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