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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب فيب شيشة.. حريق يلتهم غرفة نوم كاملة| صور

بسبب فيب شيشة.. حريق
بسبب فيب شيشة.. حريق يلتهم غرفة نوم كاملة داخل أحد المنازل

اندلع حريق هائل داخل أحد المنازل في منطقة كودسال بمقاطعة ستافوردشاير الإنجليزية، بسبب قلم الشيشة «الفيب». 

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وحذر رجال الإطفاء السكان المقيمين في المنطقة من استخدام بطارية لا تصلح لنوع الفيب والتي نتج عنها حريق أمس الأحد. 

وشارك طاقم ويست ميدلاندز فاير سيرفيس صورة غرفة النوم المحترقة بشدة بسبب نوع بطارئة فيب الشيشة الذي صادف وجوده داخلها. 

وذكرت صحيفة «الديلي ستار» البريطانية أن الحريق تسبب في أضرار جسمية أيضاً لبقية غرف المنزل، ولم يصب أي أشخاص بضرر. 

الغرفة

وفي وقت سابق، صدر تحذير عاجل بعد اندلاع حريق في أحد المنازل بسبب انعكاس ضوء الشمس من مرآة.

الفيب

وأصدرت خدمة حريق وإنقاذ منطقة مرزيسايد تحذير إلى جانب صورة تكشف عن الضرر الناتج عند انعكاس أشعة الشمس أشعلت كل ما كان قريب منها من مواد قابلة للإشتعال. 

ـ VAPE خدمة حريق اندلاع حريق أضرار جسمية استخدام بطارية غرفة النوم

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