عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير وحدتين سكنيتين.. محافظ أسوان يستجيب لاستغاثة أسرتين بنصر النوبة

حريق المنزلين بنصر
حريق المنزلين بنصر النوبة

فى إستجابة سريعة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإستغاثة أسرتين بقرية الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة من الأضرار التى لحقت بهم نتيجة إندلاع حريق بالمنزلين بسبب حدوث ماس كهربائى، أعطى المحافظ توجيهاته لمبادرة "الناس لبعضهم" بالتدخل السريع لرفع المعاناة عن كاهل الأسرتين وتوفير وحدتين سكنيتين مجهزتين بكافة الأثاثات والمفروشات بمساكن متضررى السيول بحى السلام لحين الإنتهاء من إعادة تأهيل المنزلين وعودة الأسر لمساكنهم مرة أخرى وذلك بواسطة مؤسسة حياة كريمة بإشراف من الدكتور محمد صلاح منسق المؤسسة.

 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ المشرف العام على مبادرة "الناس لبعضهم"، بأنه فى إطار التدخلات السريعة للمبادرة وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية تم تقديم دعم سريع للأسرتين عبارة عن مواد غذائية وبطاطين ومستلزمات منزلية لتوفير الحياة الكريمة لهم ولاسيما أن الحريق أدى إلى إحتراق محتويات المنزلين من أجهزة كهربائية ومفروشات.

مصرع عامل على يد زميله بعد ضربه بـ"كريك" في أسوان

رئيس الأكاديمية العربية يكرم رئيس جامعة أسوان

تنفيذ 767 حكما وضبط 527 مخالفة مرورية و25 قضية بأسوان

مصرع عامل على يد زميله بعد ضربه بـ"كريك" في أسوان

رئيس الأكاديمية العربية يكرم رئيس جامعة أسوان

وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد، بأن هذا يتوازى مع العديد من التدخلات اليومية للمبادرة سواء بتوفير الخدمات العلاجية أو الكراسى المتحركة والأجهزة التعويضية لذوى الهمم، بجانب توفير الأجهزة والمستلزمات المنزلية للعرائس والحالات الإنسانية وغيرها من أوجه الدعم للأسر الأكثر إحتياجاً.

 

هذا فيما قامت وحدة حياة كريمة بقيادة المهندس ناجح مصطفى، بزيارة ميدانية لقرية أدندان التابعة لقروى بلانة بمركز نصر النوبة بحضور المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان والدكتور محمد صلاح منسق مؤسسة حياه كريمة، بجانب القيادات الطبيعية بالقرية حيث تم التوضيح للمواطنين لبعض الجوانب الفنية المتعلقة بمناهيل الصرف الصحى مع التوجيه للشركة المنفذة لشبكات الإنحدار بسرعة إعادة الشئ لأصله والتعامل السريع مع كميات المياه الجوفية التي ظهرت أثناء أعمال الحفر.

 

ثم توجه فريق وحدة حياة كريمة لقرية الشهامة بوادى الصعايدة التابعة لمركز إدفو حيث تم تفقد مكتبة القرية التي تم إنشاؤها بواسطه مؤسسة حياة كريمة، وتم التكليف بدخولها الخدمة ووضع آلية للتشغيل عن طريق تقسيم المترددين على المكتبة حسب الفئات العمرية ولاسيما مع إقتراب إجازة نصف العام الدراسى، كما تم المرور على المجمع الخدمى بالقرية والذى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 80%.

حريق المنزلين بنصر النوبة
حريق المنزلين بنصر النوبة
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

تنفيذ 559 حكما وضبط 480 مخالفة مرورية بأسوان

مصرع عامل على يد زميله بعد ضربه بـ"كريك" في أسوان

رئيس الأكاديمية العربية يكرم رئيس جامعة أسوان

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ المشروعات الجارية لمبادرة "حياة كريمة "

رفع 40 طن تراكمات وتنفيذ أعمال تهذيب الأشجار ورفع المخلفات بأسوان

رفع 550 حالة إشغال وتحرير24 محضر بأسوان

محافظ أسوان يكلف نائبه بحضور الجلسة التمهيدية لمشروع إعداد المخطط الإستراتيجى العام

أشرف عطية يتابع جهود المحليات ومشروعات حياة كريمة بأسوان

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 20 يناير 2022

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي

بطلها لاعب أرسنال.. الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا فى أزمة مراهنات

تباين أداء مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات اليوم

ننشر أسماء المدارس الدولية الجديدة المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية

7 مزايا لـ المدارس الدولية المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية | تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

الخميس اجازة بمناسبة عيد الشرطة بدلا من الثلاثاء

عوض تاج الدين يكشف حقيقة تغيير نظام الدراسة في المدارس والجامعات

توجيهات رئاسية لتقليل الكثافات.. أستاذ فيروسات يحدد موعد تراجع الإصابات

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في إنقلاب سيارة بأسيوط

الكلام ده عيب.. شوبير يحسم الجدل بشأن مفاوضات الأهلي مع تريزيجيه

مرتضى منصور يعلن تكفل نادي الزمالك بعلاج أشرف قاسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

المتهم بقتل روان الحسيني يجرى المعاينة التصويرية في دسوق بكفر الشيخ|شاهد

فيديو

ماذا قدمت سليمة موكانسانغا أول حكمة في تاريخ كأس أمم إفريقيا للرجال .. فيديوجراف

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

زيجات صلاح ذو الفقار وسر وفاته المفاجئة وقصة دخوله الفن بالصدفة "فيديو"

أجواء جماهيرية لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السودان |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ