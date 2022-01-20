توفير وحدتين سكنيتين.. محافظ أسوان يستجيب لاستغاثة أسرتين بنصر النوبة

فى إستجابة سريعة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإستغاثة أسرتين بقرية الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة من الأضرار التى لحقت بهم نتيجة إندلاع حريق بالمنزلين بسبب حدوث ماس كهربائى، أعطى المحافظ توجيهاته لمبادرة "الناس لبعضهم" بالتدخل السريع لرفع المعاناة عن كاهل الأسرتين وتوفير وحدتين سكنيتين مجهزتين بكافة الأثاثات والمفروشات بمساكن متضررى السيول بحى السلام لحين الإنتهاء من إعادة تأهيل المنزلين وعودة الأسر لمساكنهم مرة أخرى وذلك بواسطة مؤسسة حياة كريمة بإشراف من الدكتور محمد صلاح منسق المؤسسة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ المشرف العام على مبادرة "الناس لبعضهم"، بأنه فى إطار التدخلات السريعة للمبادرة وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية تم تقديم دعم سريع للأسرتين عبارة عن مواد غذائية وبطاطين ومستلزمات منزلية لتوفير الحياة الكريمة لهم ولاسيما أن الحريق أدى إلى إحتراق محتويات المنزلين من أجهزة كهربائية ومفروشات.

وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد، بأن هذا يتوازى مع العديد من التدخلات اليومية للمبادرة سواء بتوفير الخدمات العلاجية أو الكراسى المتحركة والأجهزة التعويضية لذوى الهمم، بجانب توفير الأجهزة والمستلزمات المنزلية للعرائس والحالات الإنسانية وغيرها من أوجه الدعم للأسر الأكثر إحتياجاً.

هذا فيما قامت وحدة حياة كريمة بقيادة المهندس ناجح مصطفى، بزيارة ميدانية لقرية أدندان التابعة لقروى بلانة بمركز نصر النوبة بحضور المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان والدكتور محمد صلاح منسق مؤسسة حياه كريمة، بجانب القيادات الطبيعية بالقرية حيث تم التوضيح للمواطنين لبعض الجوانب الفنية المتعلقة بمناهيل الصرف الصحى مع التوجيه للشركة المنفذة لشبكات الإنحدار بسرعة إعادة الشئ لأصله والتعامل السريع مع كميات المياه الجوفية التي ظهرت أثناء أعمال الحفر.

ثم توجه فريق وحدة حياة كريمة لقرية الشهامة بوادى الصعايدة التابعة لمركز إدفو حيث تم تفقد مكتبة القرية التي تم إنشاؤها بواسطه مؤسسة حياة كريمة، وتم التكليف بدخولها الخدمة ووضع آلية للتشغيل عن طريق تقسيم المترددين على المكتبة حسب الفئات العمرية ولاسيما مع إقتراب إجازة نصف العام الدراسى، كما تم المرور على المجمع الخدمى بالقرية والذى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 80%.

حريق المنزلين بنصر النوبة