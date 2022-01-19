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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الأكاديمية العربية يكرم رئيس جامعة أسوان

جانب من التكريم
جانب من التكريم

قام الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتكريم الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان تقديراً لدوره العلمي وحسن التعاون المثمر والبناء بين جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع أسوان في مختلف المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية.

ومن جانبه وجه الدكتور أيمن عثمان شكره وتقديره للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، والدكتور عطا الله حشاد رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم بأسوان علي هذا التكريم وحسن الإستقبال بمقر الأكاديمية بفرع أسوان، وعلي الجانب الآخر قدم رئيس جامعة أسوان درع الجامعة لدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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فيما قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار أنه في ظل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى تطوير منظومة النقل البحري فى مصر كمشروع قومى ضمن آلاف المشروعات القومية الكبرى التى يقود بها مصر حالياً إلى عصر من التنمية الشاملة والذي لم تشهده مصر طوال تاريخها، لابد من تعاون مثمر بين المؤسسات التعليمية في ترجمة هذا الدور الريادي لمصر نحو القارة السمراء أفريقيا وذلك أيضا من خلال الشراكة في البحث العلمي بين جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وكان قد أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء للقافلة الدعوية والتوعوية الثانية للواعظات برعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وذلك فى إطار فعاليات الإحتفال بعيد أسوان القومى. 

وقد ألتقى محافظ أسوان بالواعظات برئاسة الدكتورة إلهام محمد شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات. 

حيث أكد المحافظ على الدور الحيوى للواعظات فى مواجهة الظواهر السلبية ، والمشاكل الأسرية ، فى مقدمتها الطلاق والزواج المبكر والعنف ضد المرأة وختان الإناث من خلال تعديل المفاهيم الخاطئة فى هذا الإتجاه ، مشيداً بجهود الأزهر الشريف الدعوية والتوعوية من خلال تأهيل الواعظات لنشر صحيح الدين والفكر الوسطى ، مع إصدار الفتاوى التي تخص المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام ، وهو الذى يتطلب التنسيق مع قوى المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة لمواجهة تحديات وقضايا العصر.

ومن جانبها أوضحت إلهام محمد بأن هذه القافلة الدعوية النسائية ستنتشر في مراكز الشباب والأندية والجمعيات الأهلية ، والمجلس القومى للمرأة والجامعة من خلال تنفيذ برنامج لمدة أسبوع يقوم على التواصل المباشر مع الجمهور بفئاته المختلفة وعلى رأسها السيدات ، علاوة على مناقشة قضايا مجتمعية ودينية مختلفة لتصبح المرأة فاعلة في مجتمعها وأسرتها. 

جانب من التكريم
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الدكتور ايمن عثمان اخبار التعليم

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