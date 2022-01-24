حبس المتهم بضرب ابنته وسحلها بـ أوسيم

في مقطع فيديو

أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس المتهم بالتعدي على ابنته بسبب خلافات عائلية بأوسيم، حيث اعترف صاحب الفيديو بارتكاب الواقعة، ووثقت كاميرات المراقبة لحظة التعدي على ابنته البالغة من العمر 14عامًا، وهو يعتدي عليها بضربه لها بصفعها بالقلم على وجهها.

وتبين من التحقيقات أن هناك خلافات عائلية بينه وبين زوجته، بسبب تملكها من العقار، حيث طلبت الطلاق منه، مما دفعه، لتعديه على نجلته داخل أحد العقارات، وأيضًا تعديه على زوجته.

تحفظت النيابة العامة بشمال الجيزة على مقطع الفيديو الذي رصد تعدى أب سحل ابنته وتعدي عليها بالضرب بأوسيم لفحص ما ورد بالفيديو وقررت إرساله إلى إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لتفريغه.

تم تداول الفيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وألقت أجهزة الأمن القبض على الأب المتهم.

وكشفت التحقيقات أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لأب ينهال على ابنته بالضرب داخل أحد العقارات وعبر رواد التواصل الاجتماعي، عن غضبهم الشديد من ذلك المشهد، وطالبوا في تعليقاتهم بضرورة محاسبة الشخص الذي ظهر بالفيديو، وهو يعتدي بطريقة وحشية على ابنته.

وقامت الأجهزة الأمنية، بفحص الفيديو المتداول، وتمكنت من تحديد هوية المعنية بمقطع الفيديو، وتبين أنها طالبة تبلغ من العمر 14 سنة، مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، وتبين أنه بتاريخ 21 يناير الجارى، توجهت المذكورة ووالدتها «ربة منزل»، إلى مركز شرطة أوسيم، وأبلغا بقيام زوج الأخيرة ووالد الطالبة المذكورة «مقيم بذات العنوان»، بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسبب خلافات عائلية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة والحكم الصادر ضده.