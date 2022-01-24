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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جونسون يحذر بوتين من غزو أوكرانيا: ستصبح شيشان أخرى

بوريس جونسون
بوريس جونسون

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن غزو روسيا لأوكرانيا سيكون خطوة كارثية ومؤلمة ودموية، على غرار ما حدث في الشيشان.

وحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أضاف جونسون، اليوم الإثنين، أنه حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن غزو أوكرانيا سيكون خطوة كارثية لها عواقب مؤلمة وعنيفة ودموية، لافتًا إلى أن قرار موسكو "ليس محتوما" ويمكن للمنطق أن يسود.

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وأشار إلى أن المعلومات الاستخباراتية الخاصة ببريطانيا حول الوضع كانت "قاتمة" لكن الحرب لم تكن حتمية، داعيًا روسيا  إلى التراجع عن "الخطوة الكارثية" التي يمكن أن تقضي على أوكرانيا.

وأكد جونسون أن أوكرانيا "ستقاتل" إذا تم غزوها، لافتا “من المهم جدًا أن يفهم الناس في روسيا أن هذه الدولة يمكن أن تكون شيشان جديدة".

يأتي ذلك مع بدء بريطانيا سحب بعض موظفي سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف، إذ أوضح رئيس الوزراء بوريس جونسون: "نعتقد أنه من الحكمة إجراء بعض التغييرات الآن".

وكانت وزارة الخارجية البريطانية أعلنت، اليوم، عن سحب موظفيها وأسرهم  من سفارتها في أوكرانيا وسط مخاوف من غزو روسي لكييف.

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من اعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها أمرت عائلات جميع موظفي سفارتها بمغادرة البلاد.

وقالت السفارة البريطانية في أوكرانيا، إنه تم سحب بعض الموظفين من كييف ردا على "تهديد متزايد من روسيا".

وأكدت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن: "السفارة البريطانية لا تزال مفتوحة وستواصل القيام بالأعمال الأساسية".

فيما قال متحدث باسم جونسون، إن المملكة المتحدة لا تتبنى خطط لإرسال قوات عسكرية بريطانية إلى أوكرانيا.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون روسيا أوكرانيا الشيشان

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