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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الرئيس السيسي يبحث تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال السفير بسام راضي، الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع  اليوم مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع " مستقبل مصر".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر" ضمن نطاق المشروع العملاق "الدلتا الجديدة" الذي يستهدف لاستصلاح أكثر من ٢ مليون فدان.

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وقد اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر"، الذي يعتبر اضافة ضخمة للمشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء، ويعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية وتوفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة.

كما تابع الرئيس تفاصيل سير العمل بمكونات البنية الأساسية لمشروع "مستقبل مصر"، من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء، فضلاً عن منظومة التصنيع الزراعي بالمشروع، وما تضمه من صوامع ومبردات ومعامل تحاليل ومحطات للفرز والتعبئة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً عرض الموقف التنفيذي لمجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار المشروع القومي للصوب الزراعية، والذي سيمثل بدوره قيمة مضافة لقطاع المنتجات الغذائية للدولة.

مستقبل مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية قائد القوات الجوية التصنيع الزراعي

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