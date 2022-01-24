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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سامح توما يشارك في العرض المسرحي "أيام البناء"

سامح توما
سامح توما

يشارك الفنان سامح توما، في العرض المسرحي "أيام البناء"،  لمجموعة من الفنانين الشباب خريحي مبادرة ابدأ حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة، لعرضه في المحافظات خلال الفترة القادمة.

العرض المسرحي يحمل اسم «أيام البناء»، حيث أنه يناقش عدد من القضايا الاجتماعية التي تعيش فيها الأسرة بشكل يومي من مشاكل الأبناء وكيفية تربيتهم بشكل ممنهج يجعلهم أشخاصا جيدين يستطيعون الارتقاء بأنفسهم و وطنهم.

وقال سامح توما، إن العرض سيجوب العديد من المحافظات، ومن المقرر أن يتم عرضه بمسارح قصور الثقافة.

واضاف أن المسرح يعتبر أبو الفنون، والعمل فيه بمثابة تحد لأي فنان يريد أن يقدم نفسه بشكل تمثيلي جيد، لافتا إلى أنه سيقوم بإخراج العمل.

الفنان سامح توما العرض المسرحي أيام البناء الفنانين الشباب خريحي مبادرة ابدأ حلمك وزارة الثقافة عرضه في المحافظات خلال الفترة القادمة

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