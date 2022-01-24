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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة العالمية: الظروف العالمية مثالية لظهور المزيد من متحورات كورونا ..فيديو

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قال أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن الفيروسات بشكل عام تميل إلى التحور بشكل مستمر وهذا التحور تزيد فرصته عند الانتقال من شخص لاخر وكلما زاد الانتشار كلما زادت فرص ظهور متحورات.

وأضاف أمجد الخولي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم" المذاع علي قناه " دي إم سى " ، أن الظروف العالمية مثالية لظهور المزيد من متحورات كورونا، لكن لا يعرف أحد إن كانت هذه المتحورات شديدة القوة أو بسيطة ويجب علي الجميع اتخاذ احتياطاته.

وأوضح أمجد الخولي، أن اللقاحات ضرورية للوقاية من الإصابة بكورونا ومع ذلك يجب على جميع المواطنين الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار  استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن متحور اوميكرون سريع الانتشار ورغم ذلك تم تسجيل أقل نسبة وفيات بسببه .

الإجراءات الاحترازية منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية الاصابة بكورونا اللقاحات فيروسات كورونا

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