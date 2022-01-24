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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع التضخم في إثيوبيا لأعلى معدلاته منذ 10 سنوات

صدى البلد

أظهرت البيانات الرسمية التي أعلنتها إثيوبيا اليوم الإثنين، ارتفاع معدل التضخم في البلاد، إلى أعلى مستوياته خلال 10 سنوات.

وحسب تقرير وكالة الإحصاء المركزية في إثيوبيا، ارتفع معدل التضخم خلال شهر ديسمبر في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسط الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.

 

وقال التقرير إن المعدل السنوي للتضخم في إثيوبيا ارتفع إلى 35.1٪ من 33٪ في نوفمبر، كما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.4٪ في الشهر.

 

وارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 41.6٪ على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 28.9٪ في نوفمبر، ويرجع ذلك أساسًا إلى قفزة في أسعار الخضروات واللحوم.

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إلى ذلك، أعلنت إثيوبيا الجمعة الماضية، استعداد الجيش للمرحلة الثانية من الحرب ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، مؤكدة أن الحرب "لم تنته بعد"، ما من شأنه تعميق الأزمة الاقتصاية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.

 

وقال نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبي، الجنرال أبباو تادسي إن "الجيش أكمل المرحلة الأولى من الحرب ويستعد للمرحلة المقبلة"، حسب إذاعة "فانا" الإثيوبية.

 

وأشار إلى أن قوات تيجراي لم توقف مضايقاتها واستمرت بجرأة في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين، على حد قوله.

اثيوبيا التضخم الحرب الأهلية تيجراي أبي أحمد

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