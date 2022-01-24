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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بسبب كورونا.. القصة الكاملة لتأجيل رئيسة وزراء نيوزيلندا حفل زواجها

رئيسة وزراء نيوزيلندا
رئيسة وزراء نيوزيلندا

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا “جاسيندا أرديرن” تأجيل زفافها بعد إعلان قيود جديدة بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وُضعت نيوزيلندا بالكامل تحت اعلى مستوى من قيود كوفيد-19 بعد تفشي متغير أوميكرون، وتشمل القيود حدا أقصى لعدد 100 شخص تم تطعيمهم في المناسبات وارتداء الأقنعة في المتاجر وفي وسائل النقل العام.

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الصحف الكويتية اليوم: أوميكرون يخيم على مجلس الأمة ورفع الجلسة الخاصة.. بايدن يحذر روسيا من عواقب الإقدام على غزو أوكرانيا.. وكورونا تجبر رئيسة وزراء نيوزيلندا لتأجيل زفافها

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وتأتي هذه القرارات بعدما سجلت نيوزيلندا 15104 حالات إصابة بفيروس كوفيد-19 و 52 حالة وفاة، فيما أكدت أرديرن للصحفيين يوم الأحد أن زفافها من المذيع التلفزيوني كلارك جيفورد لن يٌقام في موعده.

وقالت: “أنا لا أختلف عن أي شخص من آلاف النيوزيلنديين الآخرين الذين تعرضوا لآثار مدمرة للغاية بسبب الوباء ، وأهمها عدم القدرة على البقاء مع أحد من أفراد الأسرة بل وبعضهم كان في حالة مرضية خطيرة”.

وأضافت "هذا سيفوق بكثير أي حزن أشعر به"، ويأتي ذلك بعد تأكيد إصابة 9 أشخاص بمتحور أوميكرون، وثبتت إصابة الأسرة التي حضرت حفل زفاف في أوكلاند بعد عودتها إلى المنزل في الجزيرة الجنوبية، كما أصيبت المضيفة بالفيروس.

ويقول المسؤولون إنه من المتوقع أن يكون مستوى انتشار المتحور مرتفعا للغاية، وسيتم تحديد سعة الأماكن والضيافة الداخلية إلى 100 شخص حاصلين على اللقاح أو 25 إذا لم يتم استخدام تصاريح اللقاح. 

ويشمل القرار أيضًا صالات الألعاب الرياضية وحفلات الزفاف ، وفقًا لتقرير “نيوزيلاند هيرالد” كذلك سيُطلب من الطلاب من السنة الرابعة وما فوق ارتداء الأقنعة في المدرسة.

وتعمل نيوزيلندا وفقًا لقواعد كوفيد-19 الصارمة منذ بداية الوباء ، ما يسمح لها بتقليل الوفيات إلى الحد الأدنى. وكانت واحدة من أولى الدول في العالم التي أغلقت حدودها وقضت على تفشي المرض في وقت سابق من خلال الإغلاق الكامل.

ولكن منذ ظهور متغير دلتا ، تحولت الخطة من استراتيجية القضاء التام على كوفيد-19إلى تحقيق معدلات تطعيم أعلى ومعالجة الفيروس باعتباره متفشيا، ويُعتقد أن حوالي 94 ٪ من سكان البلاد فوق سن 12 عامًا قد تم تطعيمهم بالكامل.

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