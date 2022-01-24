سلة الزمالك يهزم سبورتنج في دوري السوبر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، على نظيره سبورتنج بنتيجة 82/80 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، علي صالة حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء في إطار الجولة الثالثة عشر من دوري السوبر للموسم الحالي.



وظهر لاعبو سلة الزمالك بشكل مميز خلال المباراة اليوم..

وجاءت نتائج الفترات الأربع كما يلي:

–الفترة ا لأولى: 27/19 لصالح الزمالك.

–الفترة الثانية 42/35 لصالح الزمالك .

–الفترة الثالثة 63/59 لصالح الزمالك.

–الفترة الرابعة 82/80 والأخيرة لصالح لزمالك

شهد اللقاء حضور احمد مرتضى منصور وأحمد عادل عبد الفتاح من مجلس الإدارة والكابتن عادل عبد الفتاح نجم الزمالك السابق في كرة السلة ومدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم.

يقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: الأمريكي ويل فويجت مديراً فنيا، يعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، سمير جودة مدربا، إسلام جمعة طبيبا، محمد سعيد مخططا للأحمال، ومصطفى محسن مديرا إداريا

يذكر ان الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، فاز على نظيره سموحة بنتيجة 83-78 في المباراة التي جمعت الفريقين، بالصالة المغطاة بالنادي السكندري في إطار الجولة الماضية من دوري السوبر.

