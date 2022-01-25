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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الاتصالات ومحافظ بني سويف يتفقدان مشروع إنشاء المقر الرئيسي لفرع هيئة البريد

محافظ بني سويف ووزير
محافظ بني سويف ووزير الاتصالات

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في مشروع  إنشاء المقر الرئيسي لفرع الهيئة العامة للبريد بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف العاصمة.

 

وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات ونسب الإنجاز، وذلك في ختام زيارة الوزير "اليوم" للمحافظة بني سويف، وتضمنت افتتاح وتفقد بعض المشروعات في القطاع وتوقيع مذكرة تفاهم وتفقد المنطقة التكنولوجية ومصنع شركة سامسونج لإنتاج التابلت المدرسي.

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وتابع الوزير يرافقه المحافظ سير الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع الذي يتم تنفيذه، ضمن خطة وزارة الاتصالات لتطوير مراكز البريد وتحويلها لمراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة، بهدف تقديم خدمات متميزة وبشكل ميسر مع توفير سبل الراحة للمواطنين المترديين عليها ، وبما يتواكب مع تطورات العصر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واستمع الوزير والمحافظ لعرض موجز، عن المشروع الذي  يقام على نفس مساحة المبنى القديم" بعد هدمه"،حيث يضم الدور الأول بالمبنى "الجاري إنشاؤه" مكتب بريد متطور يقدم كافة الخدمات البريدية والمالية المتنوعة.

وسيتم تزويد ودعمه بماكينتين صراف آلي، فيما تشمل باقي الأدوار العلوية للمبنى: وحدات إدارية تشرف على جميع مكاتب وفروع البريد على مستوى المحافظة، وتشمل الشؤون المالية والتوفيرية والبريدية والدعم الفني.

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