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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندى موسى في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام: خليك على طبيعتك

صدى البلد

نشرت الفنانة ندي موسي صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت فيها ندى بإطلالة شتوية مرتدية جاكت جلد أسود وبلوزة بيضاء ،أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت علي خصلات شعرها الكيرلي بالإضافة الي الميكب الناعم المائل الي الترابي.

 

وعلقت على الصور ة:" كن على طبيعتك".. ونال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلهم معها ،وجاءت أبرز التعليقات فيما بين:"زي القمر حبيبتي "، "إيه الحلاوة دي".

 

من جانب آخر، تحدثت الفنانة  ندى موسي، عن مشاركتها في مسلسل "بين السما والأرض"، قائلة:" كنت خايفة ومتوترة جدا وكان فيه ظروف التصوير والكتابة وكنا في ضغط وإننا لازم نخلص في وقت معين".

 

وتابعت ندي موسي خلال حوارها ببرنامج مساء DMC والمذاع عبر قناة "DMC": " شعوري خلال التصوير كأننا داخلين امتحان وكل واحد بيذاكر ويساعد التاني، اتوترت وقعدت في الأوضة وعيطت وقلت لهم مش عاوزه أنزل لأن المشهد كان صعب جدا".

وأضافت: "بعد المشهد تعبت جدًا، وكنت بموت، ليرد الفنان محمود الليثي: "راحت المستشفى، ضغطها وطي وأنا كنت هيغمى عليّ، فيما علقت الفنانة نورهان: وأنا تعبت وضغطي وطي في مشهد الولادة".

وواصلت الفنانة نورهان: "سوسن بدر قالت إن ده أكتر عمل حصل فيه تلاحم فني بين الناس اللي شغاله فيه على مدار السنوات الماضية.. كلنا عرفنا ولاد وصحاب بعض وقربنا من بعض جدا".

 

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