فيلم أصحاب ولا أعز.. نجلاء بدر تدعم منى زكي بعد الهجوم عليها | شاهد

دعمت الفنانة نجلاء بدر الفنانة مني ذكي عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

ونشرت نجلاء صورة لها وعلقت عليها بـ "إيموجي إعجاب" كنوع من أنواع الموافقة علي ما قدمته، بعد الجدال الذي ثار حولها الفترة الأخيرة بعد انطلاق فيلمها أصحاب ولا أعز على منصة نتفليكس.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلهم معها .

وأثار فيلم أصحاب ولا أعز موجة كبيرة من الجدل بعد عرضه على منصة نتفليكس حيث تعرض صانعو الفيلم لهجوم عنيف من المشاهدين بسبب ما يحتويه من أفكار وألفاظ إباحية والتي وصفها المشاهدون انها لا تتناسب مع القيم الأخلاقية في المجتمع وبالرغم من ذلك دعم الكثيرون من الفنانين أبطال الفيلم وبخاصة الفنانة منى زكي والتي كانت لها النصيب الأكبر في هذا الهجوم .

وحرص عدد من النجوم على مساندة الفنانة منى زكي والدفاع عنها بعد الهجوم الذي تعرضت له عقب عرض فيلم “أصحاب ولا أعز” على منصة نيتفليكس.